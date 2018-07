Kembali Kalah Telak, Timnas Putri Indonesia Gagal ke Semifinal

Palembang: Tim nasional putri Indonesia kembali menelan kekalahan telak. Kali ini Myanmar yang menjadi lawan mereka pada pertandingan ketiga Piala AFF grup B, berhasil menang 6-1 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang.



Pada laga ketiga ini, pelatih Satia Bagdja merotasi sejumlah pemain. Hal ini ia lakukan untuk mengangkat performa tim yang sedang didera kelelahan.

Tapi hasilnya tak terlalu signifikan. Myanmar bahkan sudah unggul 3-0 saat turun minum. Gol-gol Myanmar dicetak oleh Win Theingi Tun (3' dan 11'), dan Thandar Mor (22').



Pada babak kedua, gawang Indonesia yang dikawal Norffince Boma kembali kebobolan tiga gol. Kali ini melalui gol ketiga dan keempat Win Theingi Tun pada menit ke-55 dan 64.



Di sela-sela dominasi Myanmar, Garuda Pertiwi akhirnya mencetak gol perdana di turnamen ini melalui Yudith Herlina Sada pada menit ke-65 untuk mengubah skor menjadi 1-5.



Tapi Myanmar akhirnya menyudahi pertandingan dengan skor 6-1, setelah July Kyaw pada menit ke-85 mencetak gol penutup di laga ini.



Pelatih Myamar Win Thu Moe mengatakan awalnya timnya sedikit gugup mengingat sudah lama tidak betemu dengan Indonesia.



“Kami juga melihat pemain Indonesia sangat bekerja keras pada pertandingan ini, tapi saya rasa pemain kami lebih menikmati pertandingan ini," kata dia.



Pelatih Timnas Indonesia Satia Bagdja Ijatna mengatakan sebenarnya sudah ada perbaikan dalam tim terkait lini pertahanan. Namun persoalan kecolongan di menit awal membuat pertandingan menjadi sulit.



“Sebenarnya sudah ada perbaikan yang signifikan, seperti pemain sudah berani hendel bola, semoga saja ini bisa menjadi modal untuk melawan Filipina di laga terakhir. Meski laga ini cuma untuk cari poin, tapi penting untuk menaikkan kepercayaan diri tim di Asian Games nanti," kata dia.



Dengan kekalahan ini, Indonesia menempati posisi keempat klasemen dengan mengoleksi dua kekalahan setelah melakukan tiga pertandingan. Hasil itu memastikan Indonesia gagal lolos ke semifinal.



Susunan Pemain

Myanmar: Thin Thin Soe (PG); El Yadanar Phyo, Wai Wai Aung, Khin Than Wai, Ya Min Lwin; Naw Arlo Wer Phaw, Khin Marlar Tun (c), Thandar Moe (Khin Mo Mo Tun 68'), Nu Nu; Win Theingi Tun, July Kyaw



Indonesia: Norffince Boma (PG) (Vera Lestari 78); Safira Ika Putri Kartini, Rizky Amalia Putri, Ade Mustikiana Oktafiani (c), Nur Laili Khomariyah; Yudith Herlina Sada, Maulina Novryliani, Rani Mulya Sari; Mayang, Syenida Meryfandina (Dhanielle Daphne 73'), Dewi Tia Safitri (Jesella Arifya Sari 58').



