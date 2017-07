Metrotvnews.com, Massachusetts: Juventus mampu mengungguli AS Roma di ajang International Champions Cup (ICC) 2017. Bianconeri menang via babak adu penalti, Senin 31 Juli.



Kedua tim tampil terbuka sejak menit awal pertandingan. Roma terlihat menciptakan peluang, tetapi masih belum menghasilkan gol.

Video: Taklukkan Real Madrid, Barcelona Juara International Champions Cup 2017

Justru, Juventus mampu unggul terlebih dahulu pada menit ke-29. Adalah Mario Mandzukic yang menggetarkan gawang Roma. Juventus unggul 1-0 sampai turun minum.Berlanjut pada babak kedua, Roma berupaya menyamakan kedudukan. Akhirnya, Serigala Ibu Kota mampu mencetak gol lewat aksi Edin Dzeko. Dia menyambar umpan mendatar dari Aleksandar Kolarov. Skor berubah menjadi 1-1.Sampai waktu normal, kedua tim tetap bermain imbang 1-1. Alhasil, pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti.Semua penendang Juventus mampu menjalankan tugasnya dengan sempurna. Sedangkan di kubu Roma, Marco Tumminello gagal usai tendangnnya ditepis Carlo Pinsoglio. Juventus unggul 5-4.Hasil ini adalah kekalahan kedua AS Roma via penalti dari tiga kali bermain di ajang ICC 2017. Sementara untuk Juventus, mereka menorehkan dua kemenangan dan menelan sekali kekalahan. (ICC 2017)Berikut komparasi statistik AS Roma vs Juventus:Gol: 1Total tembakan ke gawang lawan: 12Tembakan on target: 4Penguasaan bola: 43%Penyelamatan: 4Gol: 1Total tembakan ke gawang lawan: 15Tembakan on target: 5Penguasaan bola: 57%Penyelamatan: 3(ASM)