Komentar Rene Albert Atas Kekalahan Telak Indonesia Selection

Stadion Utama Gelora Bung Karno terus mempercantik diri jelang menjadi tuan rumah pembukaan Asian Games 2018 mendatang, berbagai fasilitas sudah selesai terpasang. Rencananya GBK akan digunakan untuk menjamu Timnas Islandia dalam pertandingan persahabatan melawan Timnas Indonesia pada 14 Januari 2018. #Timnas #gbksenayan #medcom

A post shared by Medcom_bola (@medcom_bola) on Jan 10, 2018 at 4:51am PST