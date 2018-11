Jadwal Pertandingan Liga Europa Dini Hari Nanti

Jakarta: Setelah pencinta sepak bola dihibur oleh para klub besar Eropa di Liga Champions, pada dini hari nanti akan ada 24 partai dari Liga Europa yang memainkan laga keempat penyisihan grup. Beberapa laga yang dinanti adalah pertandingan yang melibatkan Chelsea, Arsenal, dan AC Milan.



Milan menjadi salah satu klub besar yang menyimpan kekecewaan ketika bertandang ke markas Real Betis dini hari nanti. Sebab pada pertemuan pertama di San Siro, Rossoneri dipermalukan wakil Spanyol itu dengan skor 2-1.

Alhasil mereka kini berada di posisi kedua di bawah Betis. Untuk itu pasukan Gennaro Gattuso wajib meraih kemenangan demi bisa menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Pasalnya, mereka hanya unggul dua poin dari peringkat ketiga yang diduduki Olympiakos Piraeus.



Sementara itu dua klub asal London, Arsenal dan Chelsea sama-sama menargetkan untuk bisa lolos ke fase berikutnya, setelah dalam tiga laga awal mereka meraih hasil sempurna.



Pada pertandingan pekan keempat Liga Europa nanti, Arsenal akan ditantang Sporting CP. The Gunners punya modal bagus karena pada pertemuan pertama di Lisbon, mereka menang 1-0.



Begitu juga dengan Chelsea, yang akan bertandang ke markas BATE. The Blues berharap bisa membawa pulang poin penuh dari markas BATE untuk memastikan tiket babak selanjutnya.



Berikut jadwal lengkap Liga Europa malam hingga dini hari nanti WIB:

22 : 50 WIB: Fenerbahce vs Anderlecht

22 : 50 WIB: Astana vs Jabonec

00 : 55 WIB: Spartak Moskow vs Rangers

00 : 55 WIB: Rapid Vienna vs Villarreal

00 : 55 WIB: Krasnodar vs Standard Liege

00 : 55 WIB: Akhisarspor vs Sevilla

00 : 55 WIB: Apollon vs Eintracht Frankfurt

00 : 55 WIB: Lazio vs Olympique Marseille

00 : 55 WIB: Dynamo Kyiv vs Rennes

00 : 55 WIB: Malmo vs Sarspborg

00 : 55 WIB: Genk vs Besiktas

00 : 55 WIB: BATE vs Chelsea

00 : 55 WIB: Vidi vs PAOK

03 : 00 WIB: Bayer Leverkusen vs Zurich

03 : 00 WIB: Ludogorest vs AEK Larnaca

03 : 00 WIB: Rosenborg vs Salzburg

03 : 00 WIB: Celtic vs RB Leipzig

03 : 00 WIB: Slavia Praha vs Kopenhagen

03 : 00 WIB: Bordeaux vs Zenit

03 : 00 WIB: Dinamo Zagreb vs Spartak Trnava

03 : 00 WIB: Vorskla vs Qarabag

03 : 00 WIB: Arsenal vs Sporting

03 : 00 WIB: Real Betis vs AC Milan

03 : 00 WIB: Olympiakos Piraeus vs F91 Dudelange



Persiapan Timnas Garuda Jelang Piala AFF 2018







(FIR)