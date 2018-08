Jadwal Siaran Langsung Liga Top Eropa Pekan Ini

Jakarta: Liga-liga top Eropa akan melanjutkan kampanye musim 2018--2019, Sabtu (25/8) besok. Klub-klub dari Inggris, Spanyol, dan Italia akan kembali bersaing menjadi yang terbaik di liganya.



Manchester City akan melanjutkan perjuangan mereka untuk mempertahankan gelar Liga Primer Inggris melawan Wolverhampton Wanderers di Molineux. Sementara itu Arsenal akan menjamu West Ham United di Emirates, ini juga menjadi laga pertama Jack Wilshere melawan mantan klubnya.

Liverpool akan menjamu Brighton di Anfield besok, The Reds harus mewaspadai The Seagulls setelah tim asuhan Chris Hughton di luar dugaan mampu menjungkalkan Manchester United minggu lalu. Chelsea akan bertandang ke Sports Direct Arena, kandang Newcastle United. Sementara Manchester United akan menjamu lawan kuat, Tottenham Hotspur.



Dari La Liga Spanyol, Atletico Madrid akan menjamu Rayo Vallecano di Wanda Metropolitano. Sementara Barcelona akan melanjutkan kampanye untuk mempertahankan takhta La Liga kontra Real Valldolid. Adapun, Real Madrid akan melawat ke Girona.



Di Liga Italia, sejumlah partai besar juga akan tersaji. Juara bertahan Juventus yang di pertandingan perdana harus susah payah menang atas Chievo, kini harus berhadapan dengan tim kuat Lazio. Di San Paolo, pelatih Napoli Carlo Ancelotti akan harus memimpin anak asuhnya melawan mantan klub asuhannya, AC Milan. Adapun, Inter yang secara mengejutkan takluk dari Sassuolo di laga pembuka, akan menjamu Torino. Di tempat lain, AS Roma akan menjamu Atalanta.



Jadwal lengkap liga top Eropa (semua waktu dalam WIB)



LIGA PRIMER INGGRIS (Game Week 3)

Sabtu 25 Agustus

Wolves v Manchester City (18.30 live beIN Sports 1)

Arsenal v West Ham (21.00 live MNC TV)

Southampton v Leicester (21.00 live beIN Sports 3)

Bournemouth v Everton (21.00 live beIN Sports 2)

Huddersfield v Cardiff (21.00 live beIN Xtra)

Liverpool v Brighton (23.00 live RCTI)



Minggu 26 Agustus

Watford v Crystal Palace (19.30 live beIN Sports 1)

Newcastle v Chelsea (22.00 live beIN Sports 1)

Fulham v Burnley (22.00 live beIN Xtra)



Selasa 28 Agustus

Manchester United v Tottenham (02.00 live beIN Sports 1)



LA LIGA SPANYOL (Jornada 2)

Sabtu 25 Agustus

Getafe v Eibar (01.15 live beIN Sports 2)

Leganes v Sociedad (03.15 live beIN Sports 2)

Alaves v Betis (23.15 live beIN Sports 3)



Minggu 26 Agustus

Atletico Madrid v Rayo (01.15 live beIN Sports 3)

Valladolid v Barcelona (03.15 live SCTV)

Espanyol v Valencia (23.15 live beIN Sports 2)



Senin 27 Agustus

Girona v Real Madrid (03.15 live SCTV)

Sevilla v Villareal (03.15 live beIN Xtra)



Selasa 28 Agustus

Levante v Celta (01.15 live beIN Sports 2)

Athletic Bilbao v Huesca (03.00 live beIN Sports 2)



SERIE A Italia (Giornata 2)

Sabtu 25 Agustus

Juventus v Lazio (23.00 live beIN Sports 2)



Minggu 26 Agustus

Napoli v AC Milan (01.30 live beIN Sports 2)

SPAL v Parma (23.00 live beIN Sports 3)



Senin 27 Agustus

Inter Milan v Torino (01.30 live beIN Sports 1)

Fiorentina v Chievo (01.30 live beIN Xtra)

Cagliari v Sassuolo (01.30 live beIN Xtra)

Frosinone v Bologna (01.30 live beIN Xtra)

Udinese v Sampdoria (01.30 live beIN Xtra)

Genoa v Empoli (01.30 live beIN Xtra)



Selasa 28 Agustus

Roma v Atalanta (01.30 live beIN Sports 3)



