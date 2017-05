Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Nanti Malam

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah pertandingan sepak bola akan berlangsung mulai malam hingga dini hari nanti. Dari Liga Italia Serie A, ada pertandingan krusial yang akan dijalani Juventus.



Ya, Bianconeri saat ini masih memimpin klasemen. Mereka bisa menjadi juara asal mampu menang atas tim sekota Torino dan AS Roma kalah dari AC Milan.

Sebab, jika terjadi skenario seperti di atas, maka poin yang dimiliki Juventus tidak bisa dikejar lagi.Sementara itu, pertandingan menarik bakal tersaji di Liga Primer Inggris, Bundesliga, hingga La Liga Spanyol.



Dari La Liga, duo tim raksasa, Barcelona dan Real Madrid akan menghadapi lawan yang tidak mudah. Barca bersua Villarreal dan Real Madrid berjumpa Granada



Berikut jadwal siaran langsung pertandingan sepak bola:

6/5/2017

Liga Primer Inggris

18:30 WIB: Manchester City vs Crystal Palace (beIN Sport 1)

21:00 WIB: AFC Bournemouth vs Stoke City

21:00 WIB: Burnley vs West Bromwich

21:00 WIB: Hull City vs Sunderland (beIN Sport 1)

21:00 WIB: Leicester City vs Watford (beIN Sport 3)

23:30 WIB: Swansea City vs Everton (beIN Sport 1)



Bundesliga

20:30 WIB: Bayern Muenchen vs Darmstadt 98 (Fox Sports 2)

20:30 WIB: Borussia Dortmund vs Hoffenheim (Fox Sports Play)

20:30 WIB: Borussia M'Gladbach vs Augsburg

20:30 WIB: Ingolstadt vs Bayer Leverkusen

20:30 WIB: Eintracht Frankfurt vs Wolfsburg

23:30 WIB: Hertha Berlin vs RB Leipzig



Liga Italia

23:00 WIB: Napoli vs Cagliari



La Liga Spanyol

18:00 WIB: Sporting Gijon vs Las Palmas (beIN Sport 2)

21:15 WIB: Atletico Madrid vs Eibar (beIN Sport 2)

23:30 WIB: Barcelona vs Villarreal (beIN Sport 2)



7/5/2017

Liga Italia

01:45 WIB: Juventus vs Torino



La Liga

01:45 WIB: Granada vs Real Madrid (beIN Sport 2)



(ASM)