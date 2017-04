Markas Ajax Amsterdam Berganti Nama Menjadi Cruyff Arena

Metrotvnews.com, Amsterdam: Ajax dan Pemerintah Kota Amsterdam, Belanda sepakat untuk memberi penghargaan kepada mendiang Johan Cruyff. Tak tanggung-tanggung, kedua pihak sudah memutuskan untuk mengubah nama markas Ajax yang sebelumnya Amsterdam Arena menjadi Cruyff Arena (atau dalam ejaan Belanda menjadi Cruijff Arena).



Cruyff merupakan putra daerah Amsterdam. Ia lahir di kota tersebut pada 25 April 1947. Cruyff mengawali karier di sepak bola di tim junior Ajax pada 1957. Tujuh tahun kemudian, Cruyff menjalani debut bersama skuat senior Ajax. Tepatnya saat melawan GVAV pada 15 November 1964.

The best news today. The stadium #arena in #amsterdam will be called #JohancruijffArena pic.twitter.com/fS6AHlhYFz