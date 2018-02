Christian Eriksen dan Enam Gol Tercepat di Dunia

Jakarta: Kemenangan 2-0 yang diraih Tottenham Hotspur atas Manchester United berarti banyak juga buat Christian Eriksen. Golnya ke gawang David De Gea merupakan yang ketiga tecepat dalam sejarah Liga Primer Inggris.



Eriksen mencetak gol pada detik ke-11 lewat placing kaki kirinya dari jarak dekat. Meski terbilang sangat cepat, jauh sebelumnya sudah ada yang pernah membukukan gol lebih cepat dibanding gelandang asal Denmark tersebut.

Medcom.id telah merangkum enam pencetak gol tercepat yang dibukukan di kompetisi resmi. Berikut ulasannya:



6. Hakan Sukur - Turki vs Korea Selatan, Piala Dunia, 2002

Sukur mencetak gol tercepat di ajang Piala Dunia usai lesakannya ke gawang Korea Selatan terjadi di detik 10,89. Turki menag 3-2 dan sekaligus membawa negaranya keluar sebagai juara ketiga di Piala Dunia 2002 Korea-Jepang.





Mantan pemain Inter Milan dan Galatasaray itu memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Vaclav Masek, pemain Cekoslovakia. Masek membobol gawag Meksiko detik 15 di Piala Dunia 1962.



5. Alan Shearer - Newcastle United vs Manchester City, Liga Primer Inggris, 2003

Top skor sepanjang masa Liga Primer Inggris, Alan Shearer berada di tangga kedua sebagai pencetak gol tercepat. Mantan pemain Newcastle United itu cuma membutuhkan 10,40 detik saja untuk membobol gawang Manchester City.





Gol terjadi karena blunder kiper Carlo Nash usai menerima back pass Steve Howey. Shearer langsung membawa The Magpies unggul cepat -- sangat cepat malah.



"Saya berniat memberikan Carlo (Nash) bola untuk membangun kepercayaan dirinya, tapi justru meruntuhkannya karena insiden (terpeleset) itu," kata Howey.



4. Roy Makaay - Bayern Muenchen vs Real Madrid, Liga Champions 2017

The Bavarian membutuhkan keajaiban kala menjamu Los Blancos di kandang pada leg 2 semifinal Liga Champions tahun 2007 silam. Kekalahan 1-2 di leg 1 membuat Muenchen wajib menang setidaknya 1-0.



Benar saja, tuan rumah unggul cepat pada detik 10,12 melalui penyerang oportunis asal Belanda, Roy Makaay. Bermula dari kesalahan Roberto Carlos mengontrol bola, Hasan Salihamidzic berhasil mencurinya dan mengrimkan bola ke Makaay untuk membawa Muenchen unggul cepat.FC Hollywood pada akhirnya mengakhiri laga dengan skor 3-2, dan gol Makaay di awal babak pertama menjadi yang tercepat di Liga Champions.Gol pertama King buat Tottenham merupakan gol tercepat di Liga Primer Inggris. Bek tengah yang akhirnya menjadi kapten tim itu melesakkan gol ke gawang Bradford City di detik 9,9.Gol tersebut mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Chris Sutton (Blackburn Rovers) dan Dwight Yorke (Aston Villa) masing-masing tahun 1994 dan 1995.Siapa sangka, San Marino yang acap kali menjadi lumbung gol lawan-lawannya pernah mencetak sejarah mengesankan. Meski akhirnya kalah dari Inggris 1-7, negara kecil yang bersebelahan dengan Italia itu mencetak gol tercepat pada Kualifikasi Piala Dunia 1994.Gol bermula dari kesalahan Stuart Peace dalam memberikan back pass, Davide Gualtieri berhasil mencuri bola dan membobol gawang tim yang kala itu diarsiteki Graham Taylor pada detik 8,3.Tersisa pula drama usai laga tersebut. Inggris membutuhkan kemenangan dengan margin tujuh gol, namun karena hanya sanggup unggul 7-1, Inggris pun gagal ikut serta di Piala Dunia 1994.Rekor Davide Gualtieri pecah oleh striker Belgia, Christian Benteke. Pemain yang kini bermain untuk Crystal Palace itu berhasil menjadi pencetak gol tercepat di level internasional saat laga baru berjalan 8,1 detik.(ACF)