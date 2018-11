Welbeck Cedera Parah, Emery Pusing

London: Striker Arsenal, Danny Welbeck, harus mengalami nasib apes saat timnya bermain imbang tanpa gol dengan Sporting CP pada penyisihan Grup E Liga Europa 2018--2019, Kamis 9 November dini hari. Ia mengalami cedera pergelangan kaki cukup parah.



Welbeck menjadi starter di lini depan depan The Gunners, sementara Pierre-Emerick Aubameyang menunggu di bangku cadangan. Permainan striker asal Inggris itu cukup membahayakan lini pertahanan Sporting.

Cedera Welbeck didapat saat ia mencoba merobek gawang Renan Ribeiro dengan sundulannya. Pemain berusia 27 tahun itu melakukan kesalahan saat mendarat sehingga harus mencederai pergelangan kakinya.

Welbz, we're all thinking of you



