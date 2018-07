ICC 2018: Tottenham Berondong Empat Gol ke Gawang Roma

San Diego: Fernando Llorente dan Lucas Moura sama-sama mencetak dua gol untuk membawa Tottenham Hotspur unggul telak 4-1 atas AS Roma pada lanjutan International Champions Cup 2018.



Spurs sempat tertinggal lebih dulu di awal-awal laga lewat gol Patrik Schick. Namun, puluhan ribu penonton di Qualcomm Stadium, San Diego, benar-benar terhibur lantaran tak perlu menunggu lama gol balasan terjadi selang beberapa menit kemudian.

Tak cuma satu, dua gol dilesakkan Llorente yang bermain sebagai pelapis Harry Kane dalam waktu sembilan menit saja. Ini sinyal positif buat eks Athletic Bilbao tersebut karena acap kali dibangkucadangkan.



Roma lebih banyak menguasai aliran bola, dan statistik juga mencatat Gialorossi paling sering melepaskan tembakan. Empat dari 14 shot berhasil mengarah ke gawang The Lilywhites. Hanya saja, Tottenham lebih efektif. Empat dari lima shot on goal-nya berbuah gol.



Dua gol lainnya diciptakan oleh Moura, juga di babak pertama. Skor 4-1 tak cuma bertahan hingga babak pertama, namun hingga usai pertandingan.



Kemenangan ini membuat Spurs makin mantap menatap Liga Primer Inggris 2018--2019. Sebaliknya buat Roma, kehilangan Alisson Becker tampaknya akan sulit tergantikan menyusul banyaknya gol yang bersarang ke gawang mereka.



Roma (4-3-3): Antonio Mirante, Davide Santon, Juan Jesus, Kostas Manolas, Luca Pellegrini; Maxime Gonalons, Javier Pastore, Bryan Cristante; Cengiz Under, Patrick Schick, Diego Perotti.



Tottenham (4-2-3-1): Michel Vorm; Serge Aurier, Cameron Carter-Vickers, Ben Davies, Kyle Walker-Peters; Luke Amos, Moussa Sissoko; Christian Eriksen, Erik Lamela, Lucas Moura; Fernando Llorente.



Video: Berburu Buah Tangan nan Murah Khas Rusia







(FIR)