Gaya Nyentrik Riko Simanjuntak Usai Persija Menghajar Tampines

Singapura: Persija Jakarta tampil impresif saat menyambangi markas Tampines Rovers, Selasa 24 April waktu Singapura. Macan Kemayoran menang dengan skor 4-2 pada lanjutan Piala AFC Grup H.



Wingback Rezaldi Hehanusa membuka keunggulan Persija pada menit 21. Lalu, tuan rumah sempat menyamakan kedudukan pada menit 26. Adalah Jordan Webb yang menggetarkan gawang Andritany Ardhiyasa.

Namun, Persija kembali unggul usai Marko Simic merobek gawang Tampines memanfaatkan assist Riko Simanjuntak. Lalu, Persija menambah keunggulan melalui aksi Novri Setiawan pada menit 51 lagi-lagi melalui assist Riko.



Tidak berhenti sampai di situ, Addison Alves membuat Persija berada di atas angin. Dia memperbesar keunggulan setelah sepakannya tak mampu dihalau kiper Tampines, Haikal Hasnol.

Trimakasih jak????support dan kacamata nya????kita lolos jak???????? #thxgod #rikosimanjuntak #persija #afc #jakmania #thejakmania #sajete #jakmaniakitaberpesta #tetapmembumi

A post shared by Riko Simanjuntak (@riko.smnjuntak) on Apr 24, 2018 at 8:45am PDT