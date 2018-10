Luis Milla Kasih Kode Kembali ke Indonesia

Cikarang: Pelatih sementara timnas Indonesia, Bima Sakti mengatakan masih terus berkomunikasi dengan Luis Milla. Bahkan, pelatih asal Spanyol itu sudah memberikan kode lewat pesan singkat.



Kabar kembalinya Milla melatih Timnas Indonesia hingga sekarang memang belum ada kejelasan. Saat ini, Milla dikabarkan masih berada di Spanyol usai mendampingi Timnas di Asian Games 2018 Agustus lalu.

Sementara itu, PSSI sebagai federasi juga sampai hari ini belum memutuskan, siapa yang akan menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia di AFF 2018. Padahal keputusan siapa yang melatih Timnas sangat krusial, mengingat Piala AFF akan berlangsung sebulan lagi.



"Kemarin dia (Luis Milla) whatsapp (aplikasi pesan) saya dia bilang 'See You' (Sampai Bertemu). Tidak tahu itu dalam mimpi atau bukan, ini WA-nya (bukti pesan dari Milla) ada," kata Bima Sakti saat menghadiri konferensi pers usai timnas ditahan imbang 1-1 oleh Hong Kong di laga uji coba, Selasa 16 Oktober 2018.Meski begitu, Bima tidak bisa memastikan apakah Milla akan kembali atau tidak ke Indonesia. Mantan gelandang andalan Timnas Indonesia di era 90an itu hanya menegaskan, timnas Indonesia harus terus berjalan dan mempersiapkan diri memberikan yang terbaik di Piala AFF 2018, baik itu dengan Luis Milla di kursi pelatih atau tidak."Kemudian untuk ke depan kita harus memberikan yang terbaik. Meski memang Luis Milla tidak bergabung kita harus bisa Move On," tambahnya.Bima terhitung sudah tiga kali menangani Timnas Indonesia tanpa Milla di sisi lapangan. Di tiga laga tersebut, hasil positif berhasil diraih. Timnas dibawanya meraih dua kemenangan (lawan Mauritius dan Myanmar) serta imbang melawan Hong Kong.(ACF)