Milan Bentrok dengan Arsenal di Babak 16 Besar

Nyon: Undian babak 16 besar Liga Europa 2017--2018 menghadirkan sejumlah partai menarik. Salah satu yang paling disorot adalah pertemuan AC Milan dengan Arsenal.



Milan dan Arsenal akan memulai rivalitasnya di kompetisi kasta kedua Eropa setelah sebelumnya sempat beberapa kali bersua di ajang Liga Champions.

Rossoneri dan Arsenal tercatat sudah enam kali bentrok di panggung Eropa. Empat kali di ajang Liga Champions dan dua kali di pentas UEFA Supercup. Menariknya, hasilnya imbang di mana kedua tim sama-sama mengoleksi dua kemenangan.



Pertemuan terakhir Milan kontra Arsenal terjadi pada babak 16 besar Liga Champions musim 2011-2012. Kala itu, Il Diavolo berhasil menyingkirkan The Gunners dengan agregat 4-3 usai menang 4-0 di San Siro dan kalah 0-3 di Emirates.Dalam undian yang dilakukan di markas UEFA, Nyon pada Jumat 23 Februari 2018, partai lainnya mempertemukan tim asal Spanyol, Athletic Bilbao dengan Olympique Marseille dari Prancis. Kedua tim juga pernah bertemu sebelumnya pada putaran ke-32 Liga Europa, dimana Bilbao mengalahkan Marseille dengan agregat 2-1.Laga leg pertama babak 16 besar Liga Europa akan digelar pada 8 Maret. Sementara leg kedua akan digelar sepekan berselang. Tim yang disebut lebih dulu akan bertindak sebagai tuan rumah pada leg pertama.Lazio (Italia) vs Dynamo Kyiv (Ukraina)Leipzig (Jerman) vs Zenit (Rusia)Atlético (Spanyol) vs Lokomotiv Moskva (Rusia)CSKA Moskva (Rusia) vs Lyon (Perancis)Marseille (Perancis) vs Athletic (Spanyol)Sporting CP (Portugal) vs Plze? (Rep. Ceko)Dortmund (Jerman) vs Salzburg (Austria)Milan (Italia) vs Arsenal (Inggris)(ACF)