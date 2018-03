Jadwal Siaran Langsung Liga Europa Dini Hari Nanti

Jakarta: Liga Europa 2017--2018 akan memainkan leg 2 babak 16 besar pada Kamis 15 Maret waktu setempat. Jika dikonversi ke Waktu Indonesia Barat (WIB), sebagian besar pertandingannya akan berlangsung pada Jumat 16 Maret dini hari WIB.



Terhitung dari delapan laga yang tersaji, hanya Lokomotiv Moscow vs Atletico Madrid saja yang bergulir pada Kamis 15 Maret pukul 23.00 WIB. Sedangkan, tujuh sisanya akan yang dimulai pada pukul 01.00 WIB dan 03.05 WIB.

Atletico Madrid tampak tidak memiliki kendala untuk tampil lebih dulu. Sebab, mereka sedang unggul aggregat 3-0 dan para pemainnya pun berada dalam kondisi terbaik. Keuntungan seperti ini tidak dimiliki peserta lain.

Tim-tim besar seperti Arsenal, Lazio, AC Milan dan Borussia Dortmund masih harus berjuang keras untuk merebut tiket perempat final. Itu terjadi karena mereka belum mendapat hasil yang meyakinkan saat melakoni leg 1 babak 16 besar.

Borussia Dortmund dan AC Milan punya tugas paling berat karena sama-sama menelan kekalahan pada leg 1. Dortmund ditaklukkan Salzburg dengan skor 2-1, sedangkan Milan menyerah dikandang sendiri dari Arsenal dengan skor 0-2.Lazio juga belum aman untuk bertandang ke markas Dynamo Kyiv yang berada di Stadion NSK Olimpijs'kyj. Sebab, mereka sempat bermain imbang dengan skor, 2-2.Berikut jadwal siaran langsung Liga Europa pada dini hari nanti:23.00: Lokomotiv Moscow vs Atletico Madrid (Live BeIN Sport 2)01.00 WIB: Athletic Bilbao vs Marseille (Live SCTV/BeIN Sport 1)01.00 WIB: Dynamo Kyiv vs Lazio (Live BeIN Sport 3)01.00 WIB: Viktoria Plzen vs Sporting CP (Live BeIN Sport 2)01.00 WIB: Zenit St. Petersburg vs RasenBallsport Leipzig03.05 WIB: Arsenal vs AC Milan (Live SCTV/BeIN Sport 1)03.05 WIB: Lyon vs CSKA Moscow (Live BeIN Sport 3)03.05 WIB: Salzburg vs Borussia Dortmund (Live BeIN Sport 2)(KAU)