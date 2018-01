Jakarta: Sejumlah pertandingan menarik dari sepak bola Eropa masih akan tersaji hari ini, Sabtu 6 Januari. Mulai dari gelaran Piala FA hingga kompetisi Serie-A dan La Liga.



Putaran ketiga Piala FA masih akan memainkan sejumlah laga menarik. Diantaranya dua laga tim besar Liga Primer Inggris, Manchester City dan Chelsea.

The Citizens dijadwalkan akan menghadapi sesama peserta Liga Primer yakni Burnley. Pelatih City Josep Guardiola harus memutar otak karena beberapa pemainnya sedang dilanda cedera.



Sedangkan Chelsea akan mengadapi Norwich City pada putaran ketiga Piala FA kali ini. The Blues yang baru saja mampu menahan imbang Arsenal di Liga Primer pun tak boleh meremehkan Norwich jika ingin melaju ke putaran keempat.

Sementara dari kompetisi Serie-A, sebanyak delapan pertandingan giornata ke-20 akan tersaji malam hingga dini hari nanti. Pemuncak klasemen sementara, Napoli, pekan ini akan ditantang oleh Verona.Sedangkan AC Milan berpeluang merebut poin penuh setelah hanya akan menjamu Crotone di San Siro. Pun begitu dengan Juventus yang juga berpeluang besar meraup tiga poin setelah hanya akan menghadapi Cagliari.Dari kompetisi La Liga, Atletico Madrid yang sedang dalam performa menanjak akan menghadapi Getafe pada jornada ke-18. Kemenangan tentu akan membuat Los Rojiblancos memangkas poin dengan Barcelona di puncak klasemen.Berikut jadwal pertandingan sepak bola hari ini:19:45 WIB - Fleetwood Town vs Leicester City20:00 WIB - Middlesbrough vs Sunderland22:00 WIB - Bournemouth vs Burton Albion22:00 WIB - Coventry City vs Stoke City22:00 WIB - Manchester City vs Burnley22:00 WIB - Wolverhampton vs Swansea City22:00 WIB - Newcastle United vs Luton Town00:30 WIB - Norwich City vs Chelsea18:30 WIB - Torino vs Bologna21:00 WIB - AC Milan vs Crotone21:00 WIB - Napoli vs Verona21:00 WIB - SPAL vs Lazio21:00 WIB - Benevento vs Sampdoria21:00 WIB - Genoa vs Sassuolo00:00 WIB - AS Roma vs Atalanta02:45 WIB - Cagliari vs Juventus19:00 WIB - Atletico Madrid vs Getafe22:15 WIB - Valencia vs Girona00:30 WIB - Las Palmas vs Eibar02:45 WIB - Sevilla vs Real Betis(REN)