Jadwal Kualifikasi Piala Dunia Dini Hari hingga Pagi Nanti

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah laga kualifikasi Piala Dunia akan kembali tersaji pada Rabu 11 Oktober WIB. Agenda pertandingannya cukup banyak karena bakal dimainkan pada dini hari hingga pagi tiba.



Beberapa laga yang dimainkan terbilang krusial karena bisa menentukan kelanjutan nasib menuju Piala Dunia 2018. Kendati demikian, tetap lebih banyak pertandingan yang tidak berpengaruh terhadapi kondisi akhir klasemen.

Di awali dari Kualifikasi Zona Eropa, terdapat sembilan pertandingan dari tiga grup peserta yang bakal digelar. Laga dari Grup A diprediksi paling sengit karena terdapat tiga tim sedang memperebutkan tiket Piala Dunia.

Prancis sedang memuncaki klasemen sementara Grup A dengan koleksi 20 poin. Akan tetapi, mereka bisa saja tergeser ke urutan dua apabila kalah dari Belarus dan Swedia minimal meraih hasil imbang dari Belanda.Dari Grup B, ada pertarungan antara Swiss kontra Portugal yang menjadi sorotan. Portugal diprediksi tampil habis-habisan untuk memperoleh kemenangan untuk merebut singgasana puncak klasemen yang sedang diduduki Swiss.Memasuki pagi hari terdapat sejumlah laga pamungkas dari Kualifikasi Zona Amerika Selatan (CONMEBOL). Persaingannya juga bakal sengit karena Argentina terancam gugur dan terdapat lima tim yang masih berpeluang merebut dua tiket Piala Dunia yang tersisa serta satu tiket menuju fase playoff antar benua.Brasil dan Uruguay memang dipastikan aman. Tetapi masih ada Cile, Kolombia, Peru, Argentina dan Paraguay yang harus berjuang meraih tiga poin untuk menjaga asa. Masing-masing laga yang dimainkan seluruh tim tersebut bakal saling berpengaruh terhadap posisi akhir klasemen.Sekitar setengah jam Kualifikasi Zona Amerika Selatan berlangsung, akan dimainkan juga laga pamungkas dari Kualifikasi Zona Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF). Masing-masing laga yang dipertandingkan juga bakal ketat karena menyisakan satu tiket lolos otomatis serta satu tiket menuju fase playoff antar benua. Untuk Meksiko dan Costa Rica sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia karena raihan poin mereka tidak akan terkejar rival-rivalnya.Berikut jadwal lengkap Kualifikasi Piala Dunia pada dini hari hingga pagi nanti, Rabu (11/10/2017) WIB:Grup A01.45 WIB: Prancis vs Belarus01.45 WIB: Luxembourg vs Bulgaria01.45 WIB: Belanda vs Swedia (LIVE RCTI)Grup B01.45 WIB: Hungaria vs Kepulauan Faroe01.45 WIB: Latvia vs Andorra01.45 WIB: Portugal vs SwissGrup H01.45 WIB: Belgia vs Cyprus01.45 WIB: Estonia vs Bosnia-Herzegovina01.45 WIB: Yunani vs Gibraltar06.30 WIB: Brasil vs Cile06.30 WIB: Ekuador vs Argentina06.30 WIB: Paraguay vs Venezuela06.30 WIB: Peru vs Kolombia06.30 WIB: Uruguay vs Bolivia07.00 WIB: Honduras vs Mexico07.00 WIB: Panama vs Costa Rica07.00 WIB: Trinidad and Tobago vs Amerika Serikat(KAU)