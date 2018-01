Tumpas Vietnam, Uzbekistan Juara Piala Asia U-23

Changzhou: Uzbekistan secara dramatis berhasil mengangkat trofi juara Piala Asia U-23 usai mengalahkan wakil Asia Tenggara, Vietnam. Bertanding di Changzhou Olympic Sports Centre, gol berdarah Andrey Sidorov menit 120' memastikan gelar juara jatuh ke tangan tim berjuluk Serigala Putih itu.



Pada pertandingan yang diwarnai dengan turunnya salju lebat itu, Uzbeks mampu unggul cepat menit kedelapan. Rustamjon Ashurmatov berhasil menyambut umpan Dostonbek Khamdamov dari sepak pojok yang tanpa ampun merobek jala gawang Bui Tien Dung.



8' GOAL! 1-0 ????????



Ashurmatov gets away from his marker and heads home the corner.



Disastrous start for ????????!#AFCU23 #VIEvUZB pic.twitter.com/P3mSkBhAM1 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 27, 2018

41' WHAT A GOAL! 1-1 ????????



Quang Hai draws his side level with a stunning free kick!#AFCU23 #VIEvUZB pic.twitter.com/yJOJZqq0fW — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 27, 2018

119' GOAL! 2-1 ????????



WOW! Is that the winner?



Sidorov, who just came on, nods home from the corner to break ????????'s hearts!#AFCU23 #VIEvUZB pic.twitter.com/ZBTv0fxk8D — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 27, 2018

Kendati begitu, Vietnam mampu menyamakan kedudukan jelang turun minum melalui tendangan bebas indah dari Nguyen Quang Hai. Lesakkan kelimanya sepanjang turnamen itu dengan sempurna menembus gawang Botirali Ergashev.Memasuki babak kedua, Uzbekistan tampil lebih dominan meski tersengat dengan gol cantik Vietnam empat menit sebelum turun minum. Javokhir Sidikov sampai memaksa Tien Dung melakukan penyelamatan istimewa menit 54, ditambah Zabikhillo Urinboev sesaat kemudian, yang belum bisa mengubah skor.Laga dilanjutkan di babak ekstra setelah tak ada tambahan gol hingga paruh kedua usai. Lapangan yang sudah tertutup salju lebat pun bisa kembali dibersihkan.Vietnam memiliki peluang terbaik menit 115 tatkala Ha Duc Chinh menyambut umpan manis Xuan Truong melalui sundulan kepala. Sayang, arah bola masih tipis saja menyamping di sisi gawang.Petaka buat Vietnam terjadi menit 120. Ketidakfokusan lini pertahanan dimanfaatkan betul oleh Sidorov. Pemain yang masuk sebagai pengganti sukses melepaskan tendangan kaki kiri yang menembus gawang Tien Dung untuk kedua kalinya usai menerima umpan Khmdamov lagi.: Bui Tien Dung, Pham Xuan Manh, Do Duy Manh, Tran Dinh Trong, Bui Tien Dung, Vu Van Thanh, Luong Xuan Truong, Pham Duc Huy (Ha Duc Chinh 58’), Phan Van Duc (Nguyen Phong Hong Duy 109’), Nguyen Quang Hai, Nguyen Cong Phuong (Bui Tien Dung 80’).: Botirali Ergashev, Abbosjon Otakhonov (Bobir Abdixolikov 103’), Dostonbek Tursunov, Rustamjon Ashurmatov, Akramjon Komilov, Azizjon Ganiev, Odiljon Xamrobekov, Jasurbek Yakhshiboev (Doniyorjon Narzullaev 46’), Javokhir Sidikov (Andrey Sidorov 118’), Dostonbek Khamdamov, Zabikhillo Urinboev.(REN)