Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Liga Top Eropa Akhir Pekan Ini

Jakarta: Kompetisi La Liga Spanyol akan "panas" memasuki jornada atau pekan ke-10 akhir pekan ini. Dua tim penguasa, Barcelona dan Real Madrid akan bertarung dalam tajuk El Clasico jilid ke-177 di pentas La Liga.



Kepindahan Cristiano Ronaldo ke Juventus dan absennya Lionel Messi yang mengalami cedera sempat memunculkan kekhawatiran laga ini bakal kurang greget. Namun, selayaknya laga derby, duel ini tetap dipastikan bakal berjalan dengan tensi tinggi.

Baik Barcelona sebagai tuan rumah dan Madrid tentunya tidak ingin kehilangan gengsinya kalah di pertandingan ini. Terkhusus Madrid, mereka sangat membutuhkan kemenangan untuk kembali masuk dalam persaingan juara.



Baca juga: Allegri Belum Punya Rencana Istirahatkan Ronaldo

Kekalahan mengejutkan dari Deportivo Alaves dan Levante pada dua laga terakhir telah membuat Madrid terperosok ke posisi tujuh klasemen sementara. El Real tertinggal empat poin dari Barca yang berada di puncak klasemen.Bagi pelatih Julen Lopetegui, hasil pertandingan ini bisa jadi bakal menentukan nasibnya di kursi kepelatihan Madrid. Menurut isu yang beredar, manajemen Madrid sudah menyiapkan sejumlah nama untuk menggantikan posisinya. Kalah berarti dipecat.Beralih ke Liga Inggris, pimpinan klasemen sementara Manchester City bakal melakoni tugas sulit untuk menjaga rekor belum terkalahkan mereka. Pasukan Josep Guardiola harus bertandang ke markas Tottenham Hotspur.Pertandingan ini diyakini bakal menarik karena kedua tim hanya berjarak dua poin. Spurs yang saat ini menghuni peringkat lima (21 poin) berpotensi menyalip poin City jika memenangi laga ini.Tekanan City makin besar tatkala rival utama mereka saat ini, Liverpool akan memainkan laga tandang melawan tim promosi, Cardiff City. Liverpool yang saat ini mengoleksi poin sama dengan City (23 poin) diyakini tidak akan kesulitan meraup tiga poin dari Cardiff.Dari Old Trafford, Jose Mourinho dituntut membawa anak asuhnya bangkit saat menjamu Everton. MU menatap laga ini dengan hasil minor, usai diimbangi Chelsea dan kalah dari Juventus (Liga Champions) dalam dua pertandingan terakhirnya.Tiga poin sangat dibutuhkan MU untuk mengikis jarak dengan para pesaing juara lainnya. MU saat ini menghuni peringkat 10 dengan 14 poin, terpaut sembilan angka dari rival sekotanya, City.Persaingan pekan ke-10 di Liga Italia Serie A juga tak kalah menarik dengan Liga Inggris dan Spanyol. Dua bigmatch akan tersaji; Napoli vs AS Roma dan Lazio vs Inter Milan.Bagi Napoli, laga kandang kontra Roma wajib dimenangkan apabila ingin terus bersaing dengan Juventus dalam perburuan scudetto. Napoli saat ini duduk di posisi dua klasemen dengan koleksi 21 poin, terpaut empat angka dari Juve di puncak klasemen.Juve akan bermain lebih dulu di pekan ini. Pasukan Massimiliano Allegri akan bertandang ke markas Empoli, klub yang di atas kertas bukan lawan sepadan Bianconeri. Maka itu, jika kalah atau hanya imbang melawan Roma, Napoli terancam makin jauh tertinggal.Laga akbar juga akan dilakoni tim sekota Roma, Lazio yang akan menjamu Inter Milan di Stadio Olimpico. Laga ini diprediksi berjalan menarik karena saat ini Inter yang menghuni peringkat tiga (19 poin) hanya unggul satu poin dari Lazio.Sementara itu, AC Milan yang baru menelan dua kekalahan beruntun, harus kembali dihadapkan pada laga sulit. Kali ini, Suso dan kolega harus menjamu salah satu kuda hitam, Sampdoria.Gennaro Gattuso wajib membawa anak asuhnya bangkit demi mengatrol posisi Rossoneri yang saat ini masih tercecer di papan tengah. Milan baru mengoleksi 12 poin dan menempati posisi 10. Mereka tertinggal tiga poin dari Sampdoria yang menempati posisi lima.Kemenangan menjadi harga mati bagi Milan bila ingin terus menghidupkan peluang bersaing memperebutkan tiket Liga Champions musim depan. Bagi Gattuso, raihan tiga poin tentunya bisa sedikit meredam isu pemecatan dirinya yang tengah ramai dihembuskan media-media Italia.21:00 WIB: Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton21:00 WIB: Fulham vs AFC Bournemouth21:00 WIB: Liverpool vs Cardiff City (MNC TV)21:00 WIB: Southampton vs Newcastle United21:00 WIB: Watford vs Huddersfield23:30 WIB: Leicester City vs West Ham United (beIN Sports 1)20:30 WIB: Burnley vs Chelsea (beIN Sports 3)20:30 WIB: Crystal Palace vs Arsenal (beIN Sports 1)23:00 WIB: Manchester United vs Everton (RCTI)03:00 WIB: Tottenham Hotspur vs Manchester City (MNC TV)20:00 WIB: Atalanta vs Parma23:00 WIB: Empoli vs Juventus (beIN Sports 3)01:30 WIB: Torino vs Fiorentina (beIN Sports 1)18:30 WIB: Sassuolo vs Bologna (beIN Sports 3)21:00 WIB: Cagliari vs Chievo21:00 WIB: Genoa vs Udinese21:00 WIB: SPAL vs Frosinone00:00 WIB: AC Milan vs Sampdoria (beIN Sports 3)02:30 WIB: Napoli vs AS Roma (beIN Sports 3)02:30 WIB: Lazio vs Inter Milan (beIN Sports 3)02:00 WIB: Real Valladolid vs Espanyol (beIN Sports 2)18:00 WIB: Girona vs Rayo Vallecano (beIN Sports 2)21:15 WIB: Athletic Bilbao vs Valencia (beIN Sports 2)23:30 WIB: Celta de Vigo vs Eibar (beIN Sports 2)23:30 WIB: Levante vs Leganes01:45 WIB: Atletico Madrid vs Real Sociedad (beIN Sports 2)18:00 WIB: Getafe vs Real Betis (beIN Sports 2)22:15 WIB: Barcelona vs Real Madrid (beIN Sports 2)00:30 WIB: Deportivo Alaves vs Villarreal (beIN Sports 2)02:45 WIB: Sevilla vs Huesca (beIN Sports 2)(ACF)