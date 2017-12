November: Persib Walk Out, Bhayangkara FC Juara, Persebaya Naik Kasta

Jakarta: November adalah bulannya sepak bola Indonesia. Banyak kejadian penting terjadi, mulai dari aksi walk out Persib Bandung, keluarnya Bhayangkara FC sebagai juara Liga 1 Indonesia 2017, sampai kembalinya Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan PSIS Semarang ke divisi teratas.



Persija bentrok dengan Persib untuk memainkan pekan ke-33 Liga 1 Indonesia 2017. Laga tersebut berlangsung sengit di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat 3 November. Meski tidak dimainkan 90 menit penuh, laga dihentikan ketika Persija sedang unggul, 1-0.

Maung Bandung--julukan Persib memutuskan WO pada menit ke-83. Itu dilakukan tidak lama setelah bek Persib Vladimir Vujovic diganjar dua kartu kuning secara beruntun. Kartu kuning pertama diberikan karena melanggar Bruno Lopes, kartu kuning keduanya terjadi karena melakukan protes keras kepada wasit.



Umuh menjadi orang yang paling bersemangat ketika mengajak seluruh skuat dan ofisial Persib WO di Stadion Manahan Solo. Aksi itu memang sengaja ia lakukan karena merasa diperlakukan tidak adil oleh wasit Evans Shaun Robert. Menurut Umuh, wasit sudah terbukti tidak adil ketika Ezechiel N'douasel mencetak gol pada menit ke-27.



Beberapa hari berselang, tepatnya tanggal 8 November 2017, Bhayangkara FC keluar sebagai kampiun Liga 1 Indonesia 2017 usai memastikan tiga poin dari Stadion Gelora Bangkalan, markas Madura United. Koleksi 68 poin tak mungkin bisa dikejar pesaing terdekat mereka, Bali United.



Mendekati akhir bulan, Persebaya Surabaya memastikan diri sebagai juara Liga 2 Indonesia 2017 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 3-2. Irfan Jaya mencetak dua gol di laga yang harus disudahi lewat babak tambahan tersebut.



Bagi PSMS, meski kalah, mereka tetap berhak lolos ke Liga 1 Indonesia 2018. Pertemuannya dengan Persebaya hanya untuk menentukan siapa yang keluar sebagai juara Liga 2.



PSIS Semarang merebut tiket terakhir untuk promosi ke Liga 1 Indonesia musim depan. Tiket tersebut diraih secara dramatis usai Laskar Mahesa Jenar menaklukkan Martapura FC dalam perebutan juara tiga Liga 2. Lewat pertarungan selama 120 menit, PSIS menang 6-4.



Berikut ini rentetan peristiwa penting yang terjadi sepanjang bulan November tahun 2017. Ada Pirlo yang pensiun, Ronaldo mencatatkan rekor, dan Italia yang gagal ke Piala Dunia 2018.



2 November



- Kun Aguero, si Pemecah Rekor Berusia 79 Tahun



Striker internasional Argentina itu mencatatkan dirinya sebagai top skorer sepanjang masa The Citizens dengan 178 gol. Selengkapnya...



- Egy Hattrick, Indonesia Pesta Gol ke Gawang Timor Leste



Tim nasional Indonesia U-19 sempat frustrasi kesulitan menjebol gawang Timor Leste pada babak pertama. Masuknya Egy Maulana Vikri pada babak kedua memberikan warna dan membuat Garuda Nusantara pesta gol 5-0 ke gawang Timor Leste dalam laga kedua Kualifikasi Piala Asia 2018 Grup F, Kamis 2 November di Paju Stadium. Selengkapnya...



3 November



- Penjelasan Resmi Manajer Persib Soal Walk Out kontra Persija



Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar membeberkan alasan timnya melakukan walk out (WO) atau mengundurkan diri saat bertanding dengan Persija Jakarta. Menurutnya, itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap wasit yang kurang berkualitas. Selengkapnya...



5 November



- City Buat Arsenal tak Berdaya di Etihad



Manchester City tampil perkasa saat menjamu Arsenal pada pekan ke-11 Liga Primer Inggris 2017--2018, Minggu 5 November. Pada laga tersebut, The Citizens menang dengan skor 3-1. Selengkapnya...



6 November



- West Ham United Resmi Pecat Slaven Bilic



pertandingan memaksa manajemen kehilangan kesabaran dan mendepak pria asal Kroasia tersebut dari kursi kepelatihan. Selengkapnya...



- Andrea Pirlo Memutuskan Pensiun



Mantan bintang AC Milan dan timnas Italia memutuskan gantung sepatu pada Senin 6 November. Keputusan itu ia ambil usai gagal mengantarkan New York City FC (NYFC) melaju ke final Major League Soccer (MLS). Selengkapnya...



8 November



- Pukul Madura United, Bhayangkara FC Resmi jadi Juara Liga 1



Bhayangkara FC keluar sebagai kampiun Liga 1 Indonesia 2017 usai memastikan tiga poin dari Stadion Gelora Bangkalan, markas Madura United. Koleksi 68 poin tak mungkin bisa dikejar pesaing terdekat mereka, Bali United. Selengkapnya...



12 November



- Permalukan Persib, Perseru Serui Bertahan di Liga 1 Musim Depan



Perseru Serui mengakhiri perjalanan mereka di Liga 1 Indonesia musim 2017 dengan hasil manis. Mereka sukses mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-0 pada Minggu 12 November. Selengkapnya...



- Sylvano Comvalius Pecahkan Rekor Legenda Mastrans Bandung Raya



Mesin gol Bali United, Sylvano Comvalius resmi menjadi top skor Liga 1 Indonesia 2017. Tak cuma itu, Comvalius juga sukses melewati rekor gol milik legenda Mastrans Bandung Raya, Peri Sandria. Selengkapnya...



- Semen Padang Terdegradasi



Manajemen Semen Padang menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pendukung tim Kabau Sirah setelah dipastikan degradasi ke Liga 2 untuk musim mendatang. Selengkapnya...



14 November



- Ventura dan 'Kiamat' untuk Italia



Kiamat kalau sampai Italia gagal lolos ke Piala Dunia. Pernyataan itu diungkapkan Presiden FIGC (PSSI-nya Italia), Carlo Tavechhio sesaat setelah Azzurri dibantai 0-3 oleh Spanyol pada Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa grup G. Selengkapnya...



16 November



- Peru Rebut Tiket Terakhir Piala Dunia 2018



Timnas Peru akhirnya sukses melaju ke putaran final Piala Dunia 2018 setelah menyingkirikan Timnas Selandia Baru dengan skor 2-0 pada babak play-off antar-konfederasi pagi tadi. Jefferson Farfan dkk merebut tiket terakhir turnamen paling akbar di dunia. Selengkapnya...



17 November



- Bali United Perbarui Kontrak Widodo dan Lepas Tiga Pemain



Keberhasilan Bali United finis di peringkat kedua membuat manajemen klub tak ragu memperpanjang kontrak Widodo C. Putro. Sayang, tiga pemain tak mendapatkan kabar serupa dan harus angkat kaki dari Stadion I Wayan Dipta. Selengkapnya...



19 November



- AS Roma Jinakkan Lazio di Derby della Capitale



Derby della Capitale edisi pertama sepeninggal Franseco Totti, seperti sudah diprediksi, berjalan sengit. AS Roma yang bertindak sebagai tuan rumah pada akhirnya berhasil menjinakkan rival sekota Lazio dengan skor tipis 2-1. Selengkapnya...



21 November



- Resmi: PSSI Copot Jabatan Indra Sjafri di Timnas U-19



Rumor terkait pemecatan Indra Sjafri dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U-19 yang beredar sejak sepekan terakhir, ternyata benar adanya. Hari ini, Selasa 21 November 2017, PSSI secara resmi mengumumkan pencopotan jabatan pelatih asal Sumatera Barat tersebut. Selengkapnya...



- Ini Empat Tim yang Lolos ke Semifinal Liga 2 2017



PSIS Semarang berhak lolos ke semifinal Liga 2 2017. Ini menyusul hasil imbang melawan PSPS Riau dalam pertandingan di Stadion GBLA, Bandung, Selasa (21/11/2017). Selengkapnya...



22 November



- Ronaldo Cetak Rekor Gol ke-100 bagi Madrid di Eropa



Bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo berhasil mencetak rekor gol di kompetisi Eropa. Sumbangan dua gol CR7 ke gawang APOEL di penyisihan Grup H Liga Champions membuatnya kini telah mengoleksi 100 gol bagi Madrid di Eropa. Selengkapnya...



23 November



- Indonesia Naik 11 Peringkat di Ranking Terbaru FIFA



Otoritas sepak bola dunia FIFA merilis ranking terbarunya per tanggal 23 November 2017. Timnas Indonesia naik 11 peringkat ke tangga 154. Selengkapnya...



24 November



- Kasus Kekerasan Seksual, Robinho Dipenjara 9 Tahun

Pengadilan di Milan telah memvonis mantan striker tim nasional Brasil, Robinho sembilan tahun penjara terkait kasus kekerasan seksual. Kejadian itu terjadi ketika dia membela AC Milan. Selengkapnya...



25 November



- Persebaya Surabaya dan PSMS Medan kembali ke Kasta Tertinggi Liga Indonesia



Penantian panjang Persebaya Surabaya dan Bonek untuk kembali ke Liga 1 atau divisi teratas Liga Indonesia akhirnya terwujud usai mengalahkan Martapura FC dengan skor 3-1. Selengkapnya klik di sini dan sini...





26 November



- Tolak Felda United, Sylvano Comvalius Gabung Suphanburi



Usai menolak memperpanjang kontrak bersama Bali United, striker Sylvano Comvalius resmi berlabuh ke klub asal Thailand, Suphanburi FC. Sebelumnya, ia juga enggan menerima pinangan Felda United, klub sepak bola Malaysia. Selengkapnya...



28 November



- Persebaya Surabaya Juara Liga 2



Persebaya Surabaya keluar sebagai juara Liga 2 Indonesia 2017 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 3-2. Irfan Jaya mencetak dua gol di laga yang harus disudahi lewat babak tambahan tersebut. Selengkapnya...



- Menang Dramatis, PSIS Rebut Tiket Promosi Terakhir ke Liga 1



PSIS Semarang merebut tiket terakhir untuk promosi ke Liga 1 Indonesia musim depan. Tiket tersebut diraih secara dramatis usai Laskar Mahesa Jenar menaklukkan Martapura FC dalam perebutan juara tiga Liga 2. Lewat pertarungan selama 120 menit, PSIS menang 6-4. Selengkapnya...



30 November



- Son Heung-min, Pemain Internasional Terbaik Asia 2017



Striker Tottenham Hotspur Son Heung-min terpilih sebagai Pemain Internasional Terbaik Asia 2017. Penghargaan ini merupakan kedua kalinya untuk Son. Selengkapnya...





