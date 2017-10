Lima Kandidat Awal Ballon d'Or Diumumkan

Metrotvnews.com, Paris: Media ternama Prancis, France Football mengumumkan 30 kandidat calon peraih Ballon d'Or 2017. Pengumuman ini mereka lakukan secara bertahap sepanjang Senin 9 Oktober ini.



Sebagai awalan, mereka mengumumkan lima pemain pada tahap pertama. Kelima pemain tersebut di antaranya Neymar da Silva (Paris Saint Germain), Luka Modric (Real Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Marcelo (Real Madrid), dan N'Golo Kante (Chelsea).

Nantinya akan ada lima pemain lainnya yang akan diumumkan pada pukul 2 siang waktu Prancis, dan itu akan terus dilakukan pada jam yang telah mereka tentukan.

The next 5 nominees will be revealed at 12:00PM (CEST). On our platforms : francefootball.fr and social networks. pic.twitter.com/Oa7pnNS26N