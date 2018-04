Donald Trump Dukung Wacana AS jadi Tuan Rumah Piala Dunia

Washington: Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan dukungannya terhadap penawaran negaranya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Pemimpin dari Partai Republik itu bahkan mengancam untuk menarik bantuannya pada negara-negara yang tidak mendukung tawaran tersebut.



Amerika menjadi negara utama pada tawaran Piala Dunia untuk negara yang berada di Amerika Utara. Meksiko dan Kanada juga termasuk dalam tawaran untuk turnamen empat tahunan tersebut.

Lewat cuitan di akun Twitter resminya, Trump mewakili Amerika Serikat mendukung penuh tawaran untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Pemenang pemilu 2017 lalu itu bahkan menyindir PBB.



"AS bersama-sama mendukung tawaran dengan Kanada dan Meksiko untuk Piala Dunia 2026. Memalukan jika negara-negara yang selalu kami bantu tidak mendukung tawaran AS. Mengapa kami harus mendukung negara-negara ini ketika mereka tidak mendukung kami (termasuk di Persatuan Bangsa-bangsa)?" tulis Trump lewat akun Twitter (@realDonaldTrump).Dilansir Mirror, Kongres FIFA akan mengadakan pertemuan di Moskow menjelang Piala Dunia 2018. Agendanya akan membahas penunjukkan tuan rumah Piala Dunia 2026.Amerika Serikat diketahui terakhir menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 1994. Sementara itu, untuk tahun ini negara yang dibela Christian Pulisic itu gagal lolos ke turnamen sepak bola paling prestisius di dunia. Ini jadi kali pertama AS absen di Piala setelah sebelumnya selalu lolos dalam enam edisi terakhir, tepatnya sejak Piala Dunia 1990 di Italia. (Mirror)(ACF)