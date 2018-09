Courtois Rengkuh Gelar Kiper Terbaik FIFA

London: Mantan penjaga gawang Chelsea Thibaut Courtois merengkuh gelar Kiper Terbaik versi FIFA 2018. Kiper Real Madrid itu mengungguli kapten Prancis, Hugo Lloris, dan palang pintu andalan Denmark serta Leicester City, Kasper Schmeichel.



Penampilan apik Courtois bersama Timnas Belgia juga membuatnya mendapatkan Sarung Tangan Emas di Piala Dunia 2018. Sepanjang gelaran ajang sepak bola terakbar di dunia itu, penjaga gawang 26 tahun tersebut hanya kebobolan enam gol dari tujuh laga dan membawa The Red Devils meraih peringkat ketiga di Piala Dunia.

Courtois mengaku bangga mendapat penghargaan Kiper Terbaik FIFA. Ia juga mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada rekan setim dan pelatih yang pernah bekerja sama dengannya dalam kariernya di sepak bola.



"Saya sangat senang dan bangga. Saya ingin berterimakasih kepada rekan-rekan setim dan para pelatih, mereka selalu memberikan saran terbaik pada saya. Jadi terima kasih semuanya," ungkap Courtois setelah meraih penghargaan tersebut.



Chelsea, tim yang pernah dibela Courtois, juga memberikan selamat kepada mantan kiper mereka. Courtois mencatatkan 154 penampilan dan 58 nirbobol bersama The Blues di semua kompetisi.





