AIA dan Tottenham Dukung Perkembangan Sepak Bola Putri Indonesia

Jakarta: Perkembangan sepak bola putri di Indonesia mendapat dukungan dari Tottenham Hotspur lewat sponsor utama mereka, PT. AIA Financial (AIA). Mereka bakal menggelar turnamen sepak bola bertajuk AIA Championship for Women.



"Dengan adanya kompetisi ini, kami berharap dapat melihat lebih banyak talenta sepak bola wanita Indonesia berlaga di kancah nasional hingga internasional dan menginspirasi wanita, khususnya dalam sepak bola," kata Kepala Brand and Communication AIA, Kathryn Parapak dalam jumpa media, Selasa 2 Oktober 2018.

Turnamen sepak bola putri tingkat nasional untuk umur di atas 17 tahun itu akan digelar pada 1 Desember 2018 mendatang. Sebanyak 16 tim akan dipertandingkan untuk gelar juara nasional. Satu tim akan terdiri dari delapan pemain dengan tipikal mini soccer.



Pada akhir turnamen ini, akan dipilih 16 pemain terbaik yang bakal terbagi menjadi dua tim. Kedua tim tersebut nantinya akan berangkat ke Bangkok, Thailand, untuk berlaga di turnamen tingkat regional.

Jika sukses menjadi finalis di Bangkok, tim Indonesia bakal berkesempatan untuk berlaga di kandang The Lilywhites yang berdomisili di London untuk babak finalnya."Tottenham Hotspur dan saya sangat senang dapat mendukung AIA dalam memajukan persepakbolaan wanita di Asia lewat AIA Championship for Woman," kata International Development Coach Tottenham Hotspur, Anton Blackwood."Saya sangat menantikan untuk mengembangkan kemampuan bakat-bakat muda wanita Indonesia dalam sepak bola, agar dapat meraih potensi dan impian mereka," lanjut dia.Pendaftaran dibuka sampai tanggal 16 November. Untuk lebih detil tentang informasi pendaftaran bisa mengakses media sosial AIA di instagram.com/aiaindonesia (ASM)