Jadwal Siaran Langsung Bigmatch Malam Ini

Jakarta: Berbagai duel seru di liga top Eropa akan tersaji pada Sabtu 29 September malam hingga Minggu 30 September dini hari nanti. Setidaknya ada empat pertandingan besar bakal disuguhkan untuk penikmat sepak bola.



Salah satunya adalah laga antara Chelsea kontra Liverpool. Laga ini merupakan sajian pekan ketujuh di Liga Primer Inggris musim 2018--2019.

Kemenangan sudah pasti diincar kedua tim. Mengingat, tambahan tiga angka akan mengubah nasib mereka di klasemen.



Baca: Bersua Juventus, Pelatih Napoli Kesulitan Pilih Starting Line-Up



Saat ini, Liverpool berada di puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 18 poin. Sedangkan Chelsea menempati peringkat ketiga klasemen dan hanya terpaut dua angka dari The Reds.



Sementara itu, laga ini juga merupakan ajang tepat untuk mengusung misi balas dendam buat Liverpool. Sebab, sebelumnya, mereka dipermalukan Chelsea di markas sendiri pada babak ketiga Piala Liga Inggris, Kamis 27 September.



Baca: Van Dijk Kemungkinan Tampil Hadapi Chelsea



Pertandingan seru lainnya akan terjadi di La Liga Spanyol. Tepatnya pada Minggu 30 September dini hari. Saat itu, terdapat laga derby Madrid antara Real Madrid kontra Atletico Madrid.



Tak kalah dari La Liga Spanyol dan Liga Primer Inggris. Laga besar juga digelar Liga Serie-A Italia. Bahkan, terdapat dua laga besar seperti AS Roma kontra Lazio dan Juventus kontra Napoli.





Berikut jadwal lengkap pertandingan sepak bola, Sabtu 29 September malam hari WIB hingga Minggu 30 September dini hari WIB:



Liga Primer Inggris

Sabtu 29 September

18:30: West Ham United vs Manchester United (live beIN Sports 1)

21:00: Arsenal vs Watford (live beIN Sports 1)

21:00: Everton vs Fulham

21:00: Huddersfield Town vs Tottenham Hotspur

21:00: Manchester City vs Brighton & Hove Albion

21:00: Newcastle United vs Leicester City

21:00: Wolverhampton vs Southampton

23:30: Chelsea vs Liverpool (live beIN Sports 1 & RCTI)



Liga Serie-A Italia

Sabtu 29 September

20:00: AS Roma vs Lazio (beIN Sports 2)

23:00: Juventus vs Napoli (beIN Sports 2)



Minggu 30 September

01:30: Inter Milan vs Cagliari (live beIN Sports 1)



La Liga Spanyol

Sabtu 29 September

18:00: Real Sociedad vs Valencia (live beIN Sports 3)

21:15: Barcelona vs Athletic Bilbao (live beIN Sports 3)

23:30: Eibar vs Sevilla (live beIN Sports 3)



Minggu 30 September

01:45: Real Madrid vs Atletico Madrid (live beIN Sports 3 & SCTV)



Bundesliga 1 Jerman

Sabtu 29 September

20:30: Schalke vs Mainz 05 (live Fox Sports 3)

20:30: Hoffenheim vs RB Leipzig (live Fox Sports 2)

20:30: Stuttgart vs Werder Bremen

20:30: Wolfsburg vs Borussia Moenchengladbach

20:30: Nuernberg vs Fortuna Duesseldorf

23:30: Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund (live Fox Sports 2)



Ligue 1 Prancis

Sabtu 29 September

22:15: OGC Nice vs Paris Saint-Germain



Minggu 30 September

01:00: Angers vs En Avant Guingamp

01:00: SM Caen vs Amiens SC

01:00: Olympique Lyonnais vs FC Nantes (live beIN Sports 2)

01:00: Stade de Reims vs Girondins de Bordeaux

01:00: RC Strasbourg vs Dijon





Video: Persija-Persib Dukung Penghentian Sementara Liga 1









(PAT)