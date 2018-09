Jadwal Siaran Langsung India U-16 vs Indonesia U-16

Jakarta: Babak penyisihan grup Piala Asia U-16 2018 sudah memasuki fase terakhir dan akan digelar pada Kamis 27 September. Timnas Indonesia U-16 dijadwalkan akan berhadapan dengan India U-16 pada fase itu. Bagi Indonesia, laga ini krusial karena hasilnya menentukan kelanjutan nasib mereka pada ajang ini.



Indonesia saat ini bersaing dengan India di papan atas klasemen Grup C. Kedua tim memiliki jumlah poin yang sama, yakni empat poin. Namun, Indonesia berhak menempati puncak klasemen lantaran unggul dalam produktivitas gol ketimbang India.

Melihat situasi itu, hasil imbang sebetulnya sudah cukup mengamankan posisi Indonesia untuk lolos ke babak 16-besar. Pasalnya, dua tim di bawah mereka, Vietnam dan Iran baru mengoleksi satu poin.



Hanya saja, kemenangan tetap saja akan menjadi target utama Indonesia U-16. Dengan begitu, mereka akan keluar sebagai juara grup.



Andai bisa menjadi juara Grup, Indonesia pun takkan berjumpa lawan kuat seperti Korea Selatan yang berpotensi besar menjadi juara Grup D. Saat ini, mereka memimpin puncak klasemen sementara dengan mengoleksi enam poin.



Sementara itu, posisi runner-up Grup D akan diperebutkan Australia dan Iraq. Mereka saat ini sama-sama mengoleksi tiga poin di posisi kedua dan ketiga.





Berikut jadwal lengkap Piala Asia U-16, Kamis 27 September WIB:



15:30: Korea Utara vs Oman

15:30: Yemen vs Yordania

19:45: Iran vs Vietnam

19:45: India vs Indonesia (live MNCTV)





