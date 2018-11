Profil Timnas Singapura: Ambisi Malu-malu The Lions

PEMEGANG empat gelar Piala AFF, Singapura, berharap untuk menghidupkan kembali peruntungan pada turnamen terakbar di Asia Tenggara ini. Sebelumnya mereka terpuruk dalam dua edisi terakhir (2014 dan 2016).



Singapura menjadi satu dari dua tim yang paling sering memenangkan gelar Piala AFF. Mereka di bawah kesuksesan Thailand yang pada 2016 mengklaim sebagai negara terbanyak memenangi Piala AFF dengan lima trofi.

Status sebagai negara terbanyak pemegang trofi AFF pernah dilakukan Singapura pada 2012. Mereka mampu mengalahkan Thailand dengan agregat 3-2 pada dua laga final.



Sayang, dua edisi sebelumnya menjadi periode kelam bagi tim berjuluk The Lions. Mereka hanya mampu berkutat di fase grup.



Penampilan buruk mereka mencapai titik terendah pada Piala AFF 2016. Berada di Grup Neraka, Singapura kalah bersaing dengan Thailand dan Indonesia. Bahkan Singapura tanpa sekalipun meraih kemenangan.



Tuah Fandi Ahmad

Kini dengan pelatih baru yang juga mantan pemain Singapura, Fandi Ahmad, The Lions berupaya untuk bisa menghidupkan kembali kejayaan mereka.



Fandi merupakan mantan pemain yang sukses mengantarkan Singapura meraih medali perak SEA Games 1983, 1985, dan 1989. Ia juga punya pengalaman dengan bermain di beberapa klub besar di Asia Tenggara.



Salah satunya sempat dua tahun bermain untuk Mitra Kukar pada 1982--1983. Sementara dalam pengalamannya melatih, pria berusia 56 tahun itu juga pernah menakhodai klub Indonesia, Pelita Jaya.



Pada Piala AFF kali ini, Fandi memang belum mau sesumbar dengan target menyamakan torehan Thailand. Ia lebih dulu untuk mencoba menargetkan lolos dari fase grup. Mengingat anak-anak asuhannya tergabung di grup neraka yang diisi Indonesia, Thailand, Filipina, dan Timor Leste.



"Secara keseluruhan kami puas dengan hasil pengundian grup. Kami tidak memiliki pilihan. Tetapi yang terpenting kami punya dua laga kandang dan dua laga tandang. Jadi cukup krusial bagi kami untuk meraih sembilan poin," ujar Fandi Ahmad.



Ujian pertama Fandi Ahmad adalah dengan menghadapi Indonesia. Menyikapi laga perdana yang berlangsung di National Stadium pertandingan melawan Merah Putih bisa menjadi penentu langkah timnya di Piala AFF kali ini.



"Yang terpenting lagi adalah laga pada 9 November melawan Indonesia, karena laga itu akan menentukan nasib kami," tegas Fandi.



Hariss Harun

Sebenarnya ada dua pemain Singapura yang menjadi sorotan pada Piala AFF kali ini, Harris Harun dan Ikhsan Fandi. Tapi melihat kondisi Singapura yang ingin bangkit dari keterpurukan, Harris layak dijadikan menjadi pemain kunci The Lions.



Salah satu bukti kapasitasnya adalah, Hariss baru saja dinobatkan sebagai pemain ASEAN terbaik di Malaysia. Ia memiliki peran penting dalam klubnya, Johor Darul Ta'zim.



Hariss sudah 11 tahun memperkuat timnas Singapura di berbagai level. Gelandang berusia 27 tahun tersebut juga telah 86 kali berbaju timnas dan mengoleksi delapan gol.



Membawa Singapura meraih juara Piala AFF 2012 juga menjadi salah satu prestasi terbaik Hariss. Untuk itu dengan membawa mental juara serta pengalamannya, mantan pemain Young Lions ini diharapkan bisa membawa Singapura meraih titel kelima mereka selama mengikuti Piala AFF ini.



Julukan: The Lions (Singa)

Partisipasi: 11 kali

Prestasi: Empat Kali Juara (1998, 2004, 2007, 2012)

Pemain Bintang: Hariss Harun

Pelatih: Fandi Ahmad



Skuat Resmi Singapura

Kiper: Zaiful Nizam, Izwan Mahbud, Hassan Sunny



Bek: Zulgarnaen Suzliman, Irfan Fandi, Shakir Hamza, Baihakki Khaizan. Faritz Hameed



Gelandang: Safuwan Baharudin, Anumarnthan, Jacob Mahler, Zulfahmi Arifin, Nazrul Nazari, Gabriel Quak, Faris Ramli, Izzdin Shafiq, Hariss Harun, Shahril Ishak, Khairul Amri, Yasir Hanapi



Striker: Ikshan Fandi, Adam Swandi, Iqbal Hussain



