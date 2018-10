Jadwal Siaran Langsung Liga Top Eropa Akhir Pekan Ini

Jakarta: Sorot mata pencinta sepak bola dunia akan tertuju ke London dan Milan pada akhir pekan ini. Dua kota tersebut bakal menggelar laga akbar yang pastinya sayang untuk dilewatkan.



Di London, Chelsea sebagai tuan rumah akan menyambut pelatih yang pernah berjasa membesarkan nama mereka, Jose Mourinho. Pelatih berjuluk The Special One itu akan datang ke Stamford Bridge membawa pasukan Setan Merah, Manchester United.

Duel Chelsea kontra MU di pekan ke-9 Liga Primer Inggris akan sangat menarik mengingat perbedaan posisi yang cukup mencolok di klasemen. The Blues menyambut MU dengan rekor belum terkalahkan dalam delapan laga.



Tim besutan Maurizio Sarri juga tengah bersaing ketat dengan Manchester City dan Liverpool di jalur juara. Ketiga klub menduduki posisi teratas sementara dengan koleksi 20 poin.Berbanding terbalik, MU datang dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Bukan hanya soal posisi MU yang masih tercecer di peringkat delapan (13 poin), Mourinho juga dipusingkan dengan isu keretakan hubungannya dengan pemain dan juga ancaman pemecatan dirinya.Mourinho harus benar-benar mempersiapkan timnya dengan baik untuk bisa mencuri kemenangan di Stamford Bridge dan kembali meramaikan persaingan di papan atas.Namun, misi meraih kemenangan di Stamford Bridge dipastikan tidak mudah terealisasi. Sebab, Chelsea saat ini tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi. Selain belum terkalahkan, mereka juga punya Eden Hazard yang seakan kembali menemukan bentuk permainan terbaiknya sejak Chelsea dibesut Sarri.Hazard saat ini tengah memimpin perburuan top skorer dengan tujuh gol. Ia juga lah yang mencetak gol semata wayang saat Chelsea menaklukkan MU pada final Piala FA musim lalu.Chelsea dipastikan bakal tampil habis-habisan demi meraih kemenangan. Sebab, mereka tidak ingin tertinggal dari Manchester City dan Liverpool yang diprediksi akan meraih kemenangan di laga akhir pekan ini. City hanya akan menjamu tim papan tengah Burnley, sedangkan Liverpool bertandang ke markas klub papan bawah Huddersfield.Tak hanya Liga Primer Inggris, kompetisi Italia, Serie A juga akan menggelar partai akbar atau istilahnya, Grande Partita. Derby della Madonnina antara Inter Milan kontra AC Milan akan jadi suguhan utama persaingan di pekan ke-9 Serie A.Duel dua klub terbaik di kota Milan ini diyakini akan berlangsung menarik. Musababnya, baik Inter dan Milan sama-sama dalam grafik performa yang oke.Inter menjamu Milan dengan catatan enam kemenangan beruntun, di mana empat di antaranya di pentas Serie A. Skuat I Nerazzurri juga tengah bersaing di papan atas, membuntuti Juventus dan Napoli. Inter duduk di posisi tiga dengan koleksi 16 poin atau terpaut dua poin dari Napoli dan delapan angka di belakang Juventus.Sementara itu, Milan datang ke Giuseppe Meazza dengan catatan yang tidak kalah mentereng. Pasukan Gennaro Gattuso menyapu bersih tiga laga terakhirnya di semua ajang dengan kemenangan. Total, Rossoneri tidak terkalahkan dalam delapan laga terakhirnya (5 menang, 3 imbang).Selain unsur rivalitas, yang menarik dari derby Milano ke-173 di Serie A ini adalah kehadiran sosok Mauro Icardi (Inter Milan) dan Gonzalo Higuain di kubu Milan. Keduanya diketahui berasal dari Argentina dan sama-sama tengah menunjukkan performa yang ciamik.Icardi sejauh ini masih jadi mesin gol andalan Inter dengan koleksi lima gol dari delapan pertandingan. Sementara itu, Higuain tampak tidak butuh waktu adaptasi meski baru bergabung dengan Milan. Terbukti, ia sudah mengoleksi enam gol dari tujuh laga bersama Il Diavolo Rosso.Selain Derby Milan, laga lain yang cukup menarik untuk diikuti antara lain; Juventus vs Genoa di mana Juve berambisi memperpanjang rekor sempurnanya. Cristiano Ronaldo dkk diketahui sukses menyapu bersih delapan laga awal mereka dengan kemenangan.Tak ingin ketinggalan dengan Inggris dan Italia, pentas La Liga Spanyol juga menghadirkan sejumlah pertandingan menarik di jornada ke-9. Salah satunya duel Barcelona kontra Sevilla.Duel ini menjadi menarik karena saat ini Sevilla di luar dugaan berhasil mengangkangi Barca dan Real Madrid di puncak klasemen. Sevilla mengoleksi 16 poin, atau unggul satu angka dari Barca di posisi dua.Di atas kertas, Barca yang akan tampil di hadapan publiknya diyakini bisa mengalahkan Sevilla dan mengambil kembali tampuk pimpinan klasemen. Namun, Lionel Messi cs mesti mewaspadai kejutan Sevilla seperti yang mereka tampilkan saat menggebuk Madrid 3-0 di pekan ke-6.Duel Barca vs Sevilla memberikan peluang bagi Madrid untuk kembali memanaskan persaingan juara. Madrid yang saat ini duduk di posisi empat dengan koleksi 14 poin, akan menjamu tim papan tengah Levante.18:30 WIB: Chelsea vs Manchester United (LIVE: beIN Sports 1)21:00 WIB: AFC Bournemouth vs Southampton21:00 WIB: Cardiff City vs Fulham21:00 WIB: Manchester City vs Burnley (LIVE: beIN Sports 3)21:00 WIB: Newcastle United vs Brighton & Hove Albion21:00 WIB: West Ham United vs Tottenham Hotspur21:00 WIB: Wolverhampton vs Watford23:30 WIB: Huddersfield Town vs Liverpool (LIVE: RCTI)22:00 WIB: Everton vs Crystal Palace (LIVE: beIN Sports 1)02:00 WIB: Arsenal vs Leicester City (LIVE: RCTI)20:00 WIB: Roma vs SPAL23:00 WIB: Juventus vs Genoa (LIVE: beIN Sports 3)01:30 WIB: Udinese vs Napoli (LIVE: beIN Sports 1)17:30 WIB: Frosinone vs Empoli (LIVE: beIN Sports 3)20:00 WIB: Bologna vs Torino (LIVE: beIN Sports 1)20:00 WIB: Chievo vs Atalanta20:00 WIB: Parma vs Lazio (LIVE: beIN Sports 3)23:00 WIB: Fiorentina vs Cagliari (LIVE: beIN Sports 3)01:30 WIB: Internazionale vs AC Milan (LIVE: beIN Sports 3)01:30 WIB: Sampdoria vs Sassuolo (LIVE: beIN Sports 3)02:00 WIB: Celta de Vigo vs Deportivo Alaves (LIVE: beIN Sports 2)18:00 WIB: Real Madrid vs Levante (LIVE: beIN Sports 2)21:15 WIB: Valencia vs Leganes (LIVE: beIN Sports 2)23:30 WIB: Villarreal vs Atletico Madrid (LIVE: beIN Sports 2)01:45 WIB: Barcelona vs Sevilla (LIVE: SCTV)17:00 WIB: Rayo Vallecano vs Getafe (LIVE: beIN Sports 2)21:15 WIB: Eibar vs Athletic Bilbao (LIVE: beIN Sports 2)23:30 WIB: Huesca vs Espanyol (LIVE: beIN Sports 2)01:45 WIB: Real Betis vs Real Valladolid (LIVE: beIN Sports 2)02:00 WIB: Real Sociedad vs Girona (LIVE: beIN Sports 2)(ACF)