Jadwal Siaran Langsung El Clasico Malam Nanti

Jakarta: Sejumlah partai besar Liga Top Eropa akan tersaji pada malam nanti. Salah satu yang dinanti adalah Barcelona kontra Real Madrid.



Laga yang dikenal dengan El Clasico ini merupakan pertandingan kesepuluh bagi kedua raksasa Spanyol tersebut. Sekaligus menjadi ajang pertaruhan pelatih El Real Jule Lopetegui yang sedang berada dalam tekanan.

Meski baru saja meraih kemenangan atas Vikcria Plzen, bukan berarti Lopetegui bebas dari tekanan. Sebab ujian yang sesungguhnya datang ketika Gareth Bale dan kawan-kawan bertandang ke Camp Nou malam nanti.



Selain laga tersebut, ada juga pertandingan antara Napoli kontra AS Roma. Ini menjadi salah satu sandungan bagi Partenopei, pada saat mereka mengejar ketertinggalan dari pemuncak klasemen Serie-A, Juventus.



Dari Liga Inggris, ada tiga klub besar yang akan bertanding malam nanti. Chelsea akan bertandang ke markas Burnley, sementara Crystal Palace bakal menjamu Arsenal.



Sementara Manchester United akan memainkan laga kesepuluh Liga Primer Inggris dengan menjamu Everton. Pertandingan ini menjadi pembuktian nasib Jose Mourinho karena performa yang tak stabil Red Devils.



Selain itu, selama lima laga terakhir di Old Trafford, Setan Merah hanya meraih satu kemenangan. Satu-satunya kemenangan diraih Paul Pogba dan kawan-kawan saat mengalahkan Newcastle United. Sementara pada laga kandang terakhir, mereka takluk atas Juventus pada ajang Liga Champions.



Berikut jadwal siaran langsung Liga Top Eropa malam nanti:

Minggu 28 Oktober 2018

LIGA PRIMER INGGRIS

20:30 WIB: Burnley vs Chelsea (beIN Sports 3)

20:30 WIB: Crystal Palace vs Arsenal (beIN Sports 1)

23:00 WIB: Manchester United vs Everton (RCTI)



LIGA ITALIA SERIE-A

Minggu 28 Oktober 2018

18:30 WIB: Sassuolo vs Bologna (beIN Sports 3)

21:00 WIB: Cagliari vs Chievo

21:00 WIB: Genoa vs Udinese

21:00 WIB: SPAL vs Frosinone



Senin 29 Oktober 2018

00:00 WIB: AC Milan vs Sampdoria (beIN Sports 3)

02:30 WIB: Napoli vs AS Roma (beIN Sports 3)



LA LIGA SPANYOL

Minggu 28 Oktober 2018

18:00 WIB: Getafe vs Real Betis (beIN Sports 2)

22:15 WIB: Barcelona vs Real Madrid (SCTV & beIN Sports 2)



Senin 29 Oktober 2018

00:30 WIB: Deportivo Alaves vs Villarreal (beIN Sports 2)

02:45 WIB: Sevilla vs Huesca (beIN Sports 2)



(FIR)