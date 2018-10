Benzema Tanggapi Sindiran Presiden Sepak Bola Prancis

Paris: Kabar keinginan Karim Benzema membela tim nasional Prancis kembali mencuat. Hal itu gara-gara Presiden PSSI-nya Prancis (FFF), Noel Le Graet.



Graet sebelumnya mengatakan kalau Benzema tak punya kesempatan lagi untuk membela Les Bleus. Baginya karier penyerang Real Madrid itu di timnas Prancis telah berakhir.

"Saya tidak memiliki masalah pribadi dengan Karim, dia selalu bersikap baik dengan tim nasional, tapi saya pikir kariernya selesai bersama Les Bleus, terutama karena dia sudah tidak bisa tampil maksimal," kata Le Graet kepada media Prancis, Ouest-France.



Ternyata pernyataan itu mengunggah Benzema. Mantan penyerang Olympique Lyon itu berharap Graet melupakan tentangnya, agar tak ada lagi friksi yang melibatkan dirinya.



"Tuan Le Graet, saya minta anda melupakan saya dan biarkan saya sendiri. Prancis adalah juara dunia dan itulah hal terpenting, hal lainnya tidak ada gunanya, terima kasih," tulis Benzema di akun twitternya.



Monsieur Le Graët, je vous demande de m’oublier et de me laisser tranquille svp. La France est championne du monde et là est l’essentiel, le reste n’est que futilité. Merci. #LeGraet #CaSuffit #GiveMeABreak

