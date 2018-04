Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Hari Ini

Jakarta: Perhelatan dari Liga 1 Indonesia 2018 bakal mengawali berbagai pertandingan seru yang siap tersaji pada hari ini, Sabtu 14 April. Setelah itu, terdapat sejumlah big match dari beberapa kompetisi di Eropa.



Laga antara Sriwijaya FC kontra Persipura merupakan salah satu pertandingan besar dari Liga 1 Indonesia yang bakal bergulir. Sriwijaya wajib menang apabila ingin naik kelas menjadi tim papan atas.

Lantaran ditaklukkan Madura United pada pekan lalu, Sriwijaya harus terperosok ke urutan sembilan klasemen sementara. Di sisi lain, Persipura yang berada di posisi kedua malah belum pernah terkalahkan.

Laga kontra Persija Jakarta kontra Borneo FC juga diprediksi bakal berlangsung sengit. Pertandingan Persija jarang sepi penonton apabila Macan Kemayoran tampil di kandangnya, Stadion Gelora Utama Bung Karno.



Mentalitas para pemain Persija diprediksi sedang meningkat usai membantai Johor Darul Ta'zim pada fase grup Piala AFC beberapa hari lalu. Namun, Borneo juga tidak bisa dianggap remeh karena sedang bertengger di urutan tiga klasemen sementara.

Pertandingan Southampton kontra Chelsea bakal mengawali semua laga dari Liga Primer Inggris. The Blues--julukan Chelsea berpeluang besar meraup tiga poin karena Southampton sedang terpuruk di zona degradasi. Setelah itu, bakal bergulir juga laga Tottenham Hotspur kontra Manchester City yang sangat krusial.City dipastikan menyegel gelar juara apabila mampu menaklukkan Spurs. Namun, Spurs diprediksi tidak akan menyerah begitu saja karena mereka juga sedang bersaing ketat dengan Liverpool dan Manchester United yang berada di atasnya.Masih banyak pertandingan menarik lainnya yang tidak bisa dijelaskan satu-persatu. Berikut jadwal lengkap siaran langsungnya:13.30 WIB: Perseru Serui vs Bhayangkara FC15.30 WIB: Sriwijaya FC vs Persipura (Indosiar)18.30 WIB: Persija vs Borneo FC (Indosiar)18.30 WIB: Southampton vs Chelsea (beIN Sports 1)21.00 WIB: Burnley vs Leicester City (beIN Sports 1)21.00 WIB: Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion21.00 WIB: Huddersfield Town vs Watford21.00 WIB: Swansea City vs Everton (beIN Sports 3)23.30 WIB: Liverpool vs Bournemouth (beIN Sports 1/RCTI)01.45 WIB: Tottenham Hotspur vs Manchester City20.30 WIB: Hoffenheim vs Hamburger SV FOX (Sports 3)20.30 WIB: Hertha BSC vs Köln20.30 WIB: Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt (FOX Sports)20.30 WIB: Stuttgart vs Hannover 9623.30 WIB: Bayern Muenchen vs Borussia Moenchen Gladbach20.00 WIB: Cagliari vs Udinese23.00 WIB: Genoa vs Crotone23.00 WIB: Chievo vs Torino (Jak TV)01.45 WIB: Atalanta vs Intermilan18.00 WIB: Sevilla vs Villarreal (beIN Sports 2)21.15 WIB: Barcelona vs Valencia beIN (Sports 2)23.30 WIB: Las Palmas vs Real Sociedad (beIN Sports 2)23.30 WIB: Leganes vs Celta de Vigo01.45 WIB: Athletico Bilbao vs Deportivo La Coruna(KAU)