10 Years Challenge: Ronaldo, Messi, Neymar, Salah dan Hazard

Jakarta: Foto tantangan sepuluh tahun lalu atau dikenal dengan '10 years challenge' sedang viral di dunia maya. Bahkan, hal ini pun sampai menarik perhatian berbagai kalangan aspek di dunia. Tak terkecuali di dunia persepakbolaan.



Contoh saja Manchester United. Salah satu klub sepak bola terkaya di dunia itu pun turut ketularan demam '10 years challenge'. Dalam partisipasinya, mereka mengunggah beberapa foto pemainnya di akun Instagram resmi milik klub.

Seperti yang dilakukan para netizen lainnya, United mencoba menampilkan foto perbandingan para pemainnya 10 tahun lalu dengan tahun ini. Beberapa pemain di antaranya adalah Paul Pogba, Nemanja Matic, dan Antonio Valencia.

Tidak hanya pemain-pemain United. Beberapa pemain veteran Afrika seperti Emmanuel Adebayor dan Asomoah Gyan juga berpartisipasi dalam '10 years challenge'.Selain pemain-pemain di atas, masih banyak penampilan bintang-bintang sepak bola yang disajikan dalam 10 tahun terakhir. Berikut di antaranya yang sudah dirangkumSepuluh tahun silam atau tepat pada 2009, Cristiano Ronaldo masih berseragam Real Madrid. Bahkan, periode itu merupakan momen di mana ia baru diboyong Los Blancos dari Manchester United.Ronaldo pun langsung menunjukkan penampilan impresifnya usai diboyong Madrid. Pada musim perdananya bersama El Real, ia menyumbang 33 gol dari 35 penampilannya di seluruh ajang.Sepuluh tahun berlalu. Ronaldo kini sudah berseragam Juventus. Ia memutuskan hengkang ke Bianconeri setelah kenyang prestasi di Madrid. Bahkan, satu prestasi sudah didapat Ronaldo bersama I Bianconeri.Tepat pada 17 Januari 2019, Ronaldo sukses membantu Juventus meraih gelar Piala Super Italia. Gelar tersebut didapat setelah La Vecchia Signora mengalahkan AC Milan dengan skor 1-0.Lionel Messi bisa dikatakan memulai kejayaannya pada sepuluh tahun lalu. Tepat pada musim 2008--2009. Pada periode itu, ia menjadi andalan tetap Barcelona. Total, La Pulga diberi kesempatan tampil sebanyak 51 kali dengan menyumbang 38 gol di seluruh kompetisi.Selain itu, Messi juga sukses memberikan banyak gelar untuk Barcelona. Setidaknya ia membantu Blaugrana meraih treble. Di antaranya adalah gelar La Liga Spanyol, gelar Liga Champions, dan gelar Copa Del Rey.Setelah sepuluh tahun berlalu, karier Messi semakin melejit. Bahkan, ia masih bertahan di Barcelona. Ia pun semakin banyak mendapatkan berbagai prestasi.Jika dihitung secara keseluruhan karier, Messi kini sudah mencatatkan 659 penampilan dan menyumbang 575 gol untuk Barcelona. Ia juga sukses membantu Barcelona meraih 32 gelar.Tahun 2009 menjadi periode Neymar melakoni debut profesionalnya sebagai pesepak bola. Saat itu, ia bergabung dengan klub asal Brasil, Santos. Pada musim pertamanya, Neymar membuat 14 gol dari 46 penampilannya di seluruh kompetisi.Setelah itu, Neymar sukses menaikkan kariernya. Bahkan, ia bergabung dua klub raksasa Eropa dalam selang sepuluh tahun sejak memulai karier profesionalnya. Di antaranya adalah Barcelona dan Paris Saint-Germain.PSG menjadi klub terkini yang dibela Neymar. Bersama Les Parisiens, pemain asal Brasil tersebut sukses menorehkan empat gelar.Tidak ada yang menyangka Mohamed Salah akan menjadi pemain sukses di Eropa. Maklum, ia awalnya berkarier di liga negara asalnya, Mesir. Termasuk pada 2009. Pada tahun itu, Salah berseragam klub bernama El Mokawloon.Meski tidak memulai kariernya di Eropa, bakat Salah ternyata tidak lepas dari pantau klub-klub Eropa. Hingga akhirnya, ia pun direkrut beberapa klub seperti Basel, Chelsea, Fiorentina, AS Roma, dan Liverpool.Kini, Salah memperkuat Liverpool. Bersama The Reds, karier Salah semakin meroket. Ia sejauh ini sudah menyumbang 61 gol dari 82 penampilannya di seluruh kompetisi.Penampilan ciamiknya bersama Liverpool juga membuat Salah dibanjiri penghargaan. Di antaranya adalah FIFA Puskas Awards, Pemain Terbaik liga Primer Inggris, dan Penghargaan Sepatu Emas Liga Primer Inggris.Eden Hazard mengawali kariernya bersama Lille. Itu terjadi tepat pada sepuluh tahun silam (musim 2008--2009), di mana merupakan musim debutnya bersama tim utama Lille.Hazard tampil impresif selama berseragam Lille. Buktinya, ia mampu memberikan gelar untuk klub Ligue 1 Prancis itu. Di antaranya adalah satu gelar Ligue 1 dan Coupe de France.Hingga akhirnya, Hazard dilirik sejumlah klub top di Eropa. Salah satunya adalah Chelsea. The Blues kemudian merekrutnya pada musim 2012--2013.Di Chelsea, Hazard sukses meraih beberapa gelar. Hingga saat ini, ia sudah meraih dua gelar Liga Primer Inggris, satu gelar Piala FA, satu gelar Piala Liga Inggris, dan satu gelar Liga Europa.(ACF)