Data dan Fakta Usai MU Gagal Tundukkan Anderlecht

Metrotvnews.com, Brussels: Manchester United gagal menundukkan Anderlecht pada leg pertama perempat final Liga Europa, Jumat 14 April. Setan Merah yang unggul 1-0 mampu disamakan Anderlecht jelang laga usai di Constant Vanden Stock Stadium.



Gol Henrikh Mkhitaryan di menit ke-36, dibayar tuntas wakil Belgia tersebut oleh gol Leander Dendoncker menit ke-86. Membuat kemenangan MU yang hampir di depan mata gugur dengan skor imbang 1-1 menjadi hasil akhir laga.

Hasil itu pun sangat disayangkan meski MU tinggal bermain imbang tanpa gol pada leg kedua di Old Trafford, 21 April nanti. Pasalnya, MU tercatat menguasai hampir seluruh jalannya laga dengan 62 persen berbanding 38 penguasaan bola.Statistik lainnya pun tampak lebih berpihak kepada MU yang membuat hasil imbang ini sangat disayangkan. MU total mampu melepaskan sembilan tembakan berbanding dua, empat kali mendapat peluang emas berbanding dua, dan 88 persen akurasi umpan berbanding 68 persen yang diciptakan Anderlecht.- Dari 10 laga tandang di Liga Europa, MU baru mengantongi tiga kemenangan semenjak ditangani Jose Mourinho. Sisanya, MU hanya meraih dua kali imbang (termasuk kontra Anderlecht) dan lima kali menelan kekalahan.- Kans MU mencetak gol di Liga Europa kini telah lima kali digagalkan tiang gawang. Peluang Jesse Lingard yang membentur tiang gawang Anderlecht menambah daftar peluang MU yang digagalkan tiang gawang (Ibrahimovic dua kali, Paul Pogba satu kali, Marcus Rashford satu kali).- Henrikh Mkhitaryan berhasil mencetak gol dari empat laga tandang terakhirnya bersama MU di Liga Europa musim ini. Empat gol itu dicetak ke gawang Zorya, St-Etienne, Rostov, dan Anderlecht.- Paul Pogba menjadi pemain kedua di Liga Europa musim ini yang berhasil mengumpulkan dribble terbanyak dengan 27 kali sentuhan. Tempat pertama diduduki winger Ajax Amin Younes dengan 59 kali.- Meski gawang Sergio Romero mampu dibobol Anderlecht. Namun, hanya Manchester United yang telah meraih clean sheet terbanyak (enam kali) di Liga Europa musim ini dari klub lain (Ajax Amsterdam dan Schalke di posisi kedua dengan sama-sama mengoleksi lima kali clean sheet).- Anderlecht belum terkalahkan dari MU jika bermain di kandang. Kini, wakil Belgia tersebut total telah menjalani 11 laga kandang tak terkalahkan di semua kompetisi (tujuh menang dan empat imbang).- Bahkan, Anderlecht telah memenangkan dua laga terakhir kontra MU (3-1 pada November 1968 dan 2-1 pada Oktober 2000) jika bermain di Constant Vanden Stock Stadium.- Anderlecht berhasil mencetak gol di seluruh laga kandang mereka musim ini di Liga Europa (tujuh laga kandang). Torehan terbaik mereka sejak 2010 lalu juga dengan tujuh gol dari tujuh laga kandang.- Leander Dendoncker mencetak gol ke gawang MU lewat satu-satunya shoot on target Anderlecht di laga tersebut.- Dendoncker mencetak gol debutnya di Liga Europa hanya dari dua percobaan shoot on target-nya musim ini.(REN)