AFC Resmi Mengubah Lokasi Stadion Indonesia kontra India

Kuala Lumpur: Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi mengubah lokasi pelaksanaan laga terakhir Grup C Piala U-16 Asia antara Timnas Indonesia U-16 kontra India yang berlangsung Kamis 27 September.



Lokasi pertandingan yang sejatinya ditetapkan di Stadion Arena Universitas Malaya, Kuala Lumpur, berubah tempat ke Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

Adapun pemindahan ini tak lepas dari permintaan resmi dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kepada AFC. Pertimbangannya tak lain adalah

kapasitas stadion.



Dengan kapasitas lebih dari 87 ribu penonton, Stadion Nasional Bukit Jalil sanggup menampung ribuan suporter Indonesia yang datang langsung ke stadion.



Sebagai informasi, dari tiga pertandingan di Grup C, Indonesia dua kali menggunakan Stadion Nasional Bukit Jalil yakni kala menghadapi Iran, Jumat 21 September dan Vietnam pada Senin 24 September.



Saat laga menghadapi Iran, ada terdapat 3.000 suporter yang datang untuk memberikan dukungan kepada Timnas U-16. Sementara ketika bermain imbang 1-1 dengan Vietnam, kurang lebih 11 ribu pendukung Indonesia hadir di stadion.



Dengan euforia sebesar itu, tentu agak riskan jika laga Indonesia kontra India tetap diadakan di Stadion Arena Universitas Malaya, Kuala Lumpur, yang berkapasitas hanya di kisaran 1.000 orang.



"Kapasitas stadion memang harus diperhatikan karena antusiasme masyarakat Indonesia sangat tinggi, baik yang memang berdomisili di Malaysia maupun datang langsung dari Tanah Air. Kemudian, tidak dapat dipungkiri antusiasme tersebut bisa menjadi pemasukan bagi panitia," ujar pelatih timnas U-16 Indonesia Fakhri Husaini.



Dengan demikian, pertandingan Vietnam menghadapi Iran yang sebelumnya ditetapkan di Bukit Jalil, dialihkan ke Stadion Arena Universitas Malaya. Adapun dua laga di Grup C Piala U-16 Asia, Indonesia kontra India dan Iran kontra Vietnam akan berlangsung bersamaan yakni mulai pukul 20:45 waktu Malaysia.



