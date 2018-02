Hasil Lengkap Liga Top Eropa Semalam

Jakarta: Sejumlah pertandingan menarik terjadi di liga-liga top Eropa pada hari Minggu 25 Februari waktu setempat. Sementara di final Carabao Cup (Piala Liga), Manchester City sukses keluar sebagai juara setelah mengalahkan Arsenal 3-0.



Di Liga Primer Inggris pekan 28, dua pertandingan sengit tersaji, salah satunya Derby London Crystal Palace kontra Tottenham Hotspur. Tim tamu berhasil mencuri tiga poin berharga lewat sundulan Harry Kane di menit-menit akhir pertandingan.



Pada pertandingan lainnya, Old Trafford menjadi saksi kegaharan Romelu Lukaku saat Manchester United menjamu Chelsea. Satu gol dan satu assist-nya membawa Setan Merah unggul tipis 2-1 meski sempat tertinggal lebih dulu lewat lesakkan cantik Willian.



Beralih ke Serie A Italia, tak ada kejutan berarti dari tujuh pertandingan yang dihelat. Diwarnai batalnya laga Juventus kontra Atalanta karena salju tebal, Lazio dan AC Milan sukses meraih poin penuh atas lawan-lawannya.



Klik: Hancurkan Arsenal, City Raih Gelar Kelima Piala Liga Inggris



Lazio membungkam Sassuolo tiga gol tanpa balas, sementara AC Milan mengalahkan AS Roma dengan skor 2-0. SPAL 2013 juga menjadi tim ketiga yang menang tandang akhir pekan kemarin, di mana mereka memukul Crotono 3-2.



Bergeser ke La Liga Spanyol, Atletico Madrid berhasil mengalahkan Sevilla dengan skor 5-2. Valencia, Villarreal, dan Athletic Club de Bilbao juga sanggup mengamankan tiga poin dari lawannya masing-masing.



Klik: Gol Telat Kane Lanjutkan Catatan Impresif Tottenham Hotspur



Berikut hasil lengkap liga top Eropa hari Minggu:



Liga Italia



Crotone 2 vs SPAL 3

Fiorentina 1 vs Chievo Verona 0

Sassuolo 0 vs Lazio 3

Hellas Verona 2 vs Torino 1

Sampdoria 2 vs Udinese 1

Juventus vs Atalanta Bergamo (ditunda)

AS Roma 0 vs AC Milan 2.



Liga Prancis



Strasbourg 0 vs Montpellier 0

Toulouse 3 vs Monaco 3

Dijon 2 vs Caen 0

Guingamp 2 vs Metz 2

Lille 1 vs Angers 2

Nantes 0 vs Amiens 1

Stade Rennais vs Troyes

Bordeaux 0 vs Nice 0

Olympique Lyonnais 1 vs Saint-Etienne 1

PSG 5 vs Marseille 2



Liga Spanyol



Villarreal 1-0 Getafe (Enes Unal 2')

Athletic Club 2 vs Malaga 1

Valencia 2 vs Real Sociedad 1

Sevilla 2 vs Atletico Madrid 5



Liga Inggris



Crystal Palace 0 vs Tottenham Hotspur 1

Manchester United 2 vs Chelsea 1



Liga Jerman



RB Leipzig 1 vs FC Koeln 2

Bayer Leverkusen 0 vs Schalke 2



Video: Luis Milla Apresiasi Kerja Keras Pemain Timnas U-23 dan U-19



(ACF)