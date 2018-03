Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Dini Hari Nanti

Jakarta: Beberapa pertandingan menarik akan tersaji dini hari nanti. Berdasarkan jadwal yang sudah dirilis, Bundesliga dan Ligue 1 melanjutkan roda kompetisinya.



Dari Jerman, Borussia Moenchengladbach bersua Werder Bremen. Kedua klub sama-sama membutuhkan poin kemenangan untuk memperbaiki klasemen.

Saat ini, M'Gladbach berada di peringkat ketujuh dengan mengemas 34 poin. Sedangkan Bremen, mereka berada di peringkat ke-14 dengan mengantongi 26 poin.

Apabila M'Gladbach berhasil menang, mereka membuka peluang untuk tampil di Liga Europa musim depan. Mereka harus bersaing dengan Bayer Leverkusen dan RB Leipzig.Menyeberang ke Prancis, ada pertandingan Nice bersua Lille. Khusus buat Lille, mereka membutuhkan tiga poin untuk keluar dari zona merah. Sedangkan tuan rumah, mereka juga dituntut harus menang untuk mencoba menembus papan tengah.Pertandingan tak kalah seru akan mempertemukan AS Monaco kontra Bordeaux. Moncao saat ini berada di peringkat kedua dengan 57 poin. Sedangkan Bordeaux masih bercokol di peringkat delapan.Sabtu 3/3/2018: Borussia Moenchengladbach vs Werder Bremen (02:30 WIB - Fox Sport 1)Sabtu 3/3/2018: Nice vs Lille (01:00 WIB)Sabtu 3/3/2018: Monaco vs Bordeaux (02:45 WIB - bein Sport 3)(ASM)