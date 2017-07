Allianz Ajak Nasabah Bertemu Javi Martinez dan Nonton Bayern vs Chelsea

Metrotvnews.com, Singapura: Bagi pencinta sepak bola di Asia, bisa menonton langsung tim-tim elite Eropa bertanding di negara mereka tentu menjadi hal yang langka. Hal ini mungkin hanya terjadi satu tahun sekali.



Berangkat dari hal tersebut, perusahaan Asuransi Allianz Indonesia sebagai sponsor utama klub raksasa Jerman, Bayern Muenchen memberikan kesempatan langka kepada nasabah program "Allianz Smart Point" untuk menonton langsung pertandingan Bayern Muenchen vs Chelsea di Singapura pada 25 Juli.

Baca juga: Lewandowski Lega Aubameyang Tidak Tinggalkan Dortmund

Dengan menukarkan minimal 2000 poin yang dikumpulkan nasabah berdasarkan transaksi-transaksi yang dilakukannya, mereka berpeluang mendapatkan tiket pertandingan tersebut. Tak hanya itu, mereka juga berpeluang merasakan sensasi tidak terlupakan, bertemu langsung dan berfoto dengan pemain Bayern Muenchen dalam acara Meet and Greet."Ada tujuh nasabah platinum dari berbagai daerah di Indonesia yang bisa nonton langsung pertandingan Bayern Muenchen vs Chelsea," ujar Adrian Dosiwoda, Head of Corporate Communication Allianz Indonesia, beberapa waktu lalu.Sesuai janjinya, Allianz memberikan kesempatan buat para nasabah yang beruntung untuk bertemu langsung dan berfoto dengan pemain Bayern Muenchen pada acara Meet and Greet yang digelar di Hotel JW Marriot, Senin 24 Juli 2017. Dalam acara tersebut, pemain Muenchen yang hadir adalah Javi Martinez.Gelandang asal Spanyol itu dengan ramah meladeni permintaan foto dari nasabah Allianz dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Tak hanya foto, Martinez juga tak keberatan membubuhkan tanda tangannya pada jersey yang dibawa nasabah."Program-program seperti ini bagus sekali, karena kesempatan ini sangat langka. Sebab, bukan perkara mudah untuk mendapatkan foto dan tanda tangan pemain. Tapi di sini (lewat program Allianz), kami bisa bertemu langsung, foto dan bertatap muka dengan pemain Bayern. Jadi ini sangat bagus sekali," ujar Hery Santoso, salah satu nasabah terpilih yang datang beserta putranya, Nicholas A Susanto yang baru berusia 10 tahun.Hery yang mengaku fan setia Bayern juga tidak kecewa, meskipun hanya Javi Martinez yang hadir dalam acara meet and greet tersebut. Padahal, ia dan putranya sempat berharap bertemu dengan sejumlah ikon klub seperti Thomas Mueller, Robert Lewandowski dan pemain pinjaman dari Manchester United, James Rodriguez."Saya paham kondisinya. Bayern Muenchen ini kan punya banyak sponsor, jadi, ia harus bagi-bagi pemainnya. Saya sih berharap mereka membawa semua pemainnya. Saya bahkan sudah siapin semua jersey pemainnya. Tapi, saya tidak kecewa. Apalagi, pemain mereka juga dilanda kelelahan karena baru bermain di Tiongkok dan besok juga mereka sudah harus bertanding lagi," lanjutnya kepada awak media termasuk Metrotvnews.com, yang turut diundang Allianz.Laga Bayern Muenchen kontra Chelsea di ajang International Champions Cup (ICC) akan digelar di National Stadium, Singapura, Selasa 25 Juli 2017. Setelah meladeni Chelsea, kubu FC Hollywood akan memainkan pertandingan terakhirnya di Singapura, yakni melawan Inter Milan di tempat yang sama, dua hari berselang.(ACF)