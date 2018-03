Jadwal Siaran Langsung Song Lam Nghe An FC vs Persija Sore Ini

Jakarta: Persija Jakarta melanjutkan perjuangannya di ajang AFC Cup pada matchday ketiga Grup H. Macan Kemayoran akan bermain tandang di markas klub Vietnam Song Lam Nghe An di Vinh Stadium, Selasa 6 Maret 2018.



Persija diketahui membawa 18 pemainnya ke Vietnam. Salah satu pemain yang dibawa ialah striker haus gol Marko Simic.

Ya, Simic punya pengalaman bermain di Vietnam bersama tiga klub yakni Binh Duong, Dong Thap, dan Long An. Oleh karena itu, sedikit banyak, Simic sudah mengetahui atmosfer sepak bola di Vietnam.

Pelatih Stefano Cugurra Teco mengatakan bahwa Simic tak sabar untuk mengoyak gawang Song Lam. "Simic mengaku tidak sabar bermain di Vietnam. Karena dia pernah bermain juga di sini. Jadi sedikit banyak dia tahu mengenai sepak bola Vietnam. Itu bagus bagi kita untuk membantu dalam menerapkan strategi bermain," ujar Teco.Komposisi pemain yang dibawa mengisyaratkan Persija bakal berupaya mencuri kemenangan. Sebab, jika Persija menang, Rezaldi Hehanusa dkk bisa bersaing di papan atas klasemen.Saat ini, Persija masih berada di peringkat ketiga. Sementara Song Lam Nghe An masih memimpin di puncak klasemen.6/3/2018: Song Lam Nghe An vs Persija (Live RCTI - 15:30 WIB)(ASM)