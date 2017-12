Mei: Pestanya Para Juara dan Tinta Merah Messi

Jakarta: Periode Mei menjadi momen penentuan bagi para klub Eropa untuk menasbihkan menjadi yang terbaik. Pada bulan inilah, banyak para klub di Eropa berpesta gelar juara liga atau pun piala domestik di Negara mereka.



Sebut saja, Chelsea, Juventus hingga Feyenoord sukses mengukir juara pada edisi 2016--2017 ini. Ada juga selebrasi para pemain Manchester United yang berhasil meraih juara Liga Europa usai menumbangkan Ajax Amsterdam di final

Selain itu, pada periode Mei ini, tinta merah dituliskan Lionel Messi. Superstar Barcelona itu terbukti menggelapkan pajak yang berujung pada jatuhnya hukuman penjara selama 21 bulan dari MA terhadapnya.

Masih banyak cerita menarik lainnya pada Mei ini, di antaranya mundurnya para pemain hebat yang bisa dikatakan sudah melegenda. Seperti Francesco Totti, Dirk Kuyt, Xabi Alonso, dan juga Philipp Lahm. Mereka memutuskan gantung sepatu dari dunia sepak bola.Sulley Muntari melakukan walk out (keluar) dari lapangan setelah dikartu kuning oleh wasit karena melaporkan nyanyian rasial yang dilakukan fan Cagliari terhadap dirinya. Timo Schuenemann resmi mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Persiba Balikpapan. Tepatnya, usai timnya dikalahkan Arema FC 0-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia 2017 pekan ketiga, Senin 1 Mei malam WIB. Komisi Disiplin (Komdis) PSSI kembali melakukan pertemuan untuk membahas beberapa perkara yang terjadi di lapangan sepekan terakhir. Termasuk juga membahas pemukulan yang dilakukan Abduh Lestaluhu kepada pemain Bhayangkara FC, Thiago Furtoso. Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) mencabut sanksi larangan tampil kepada Lionel Messi di laga internasional. Bintang Barcelona itu tadinya mendapat sanksi larangan tampil dua pertandingan memperkuat Timnas Argentina akibat ketahuan mengumpat hakim garis, Maret lalu. Mantan kapten timnas Argentina Diego Maradona aktif kembali ke dunia sepak bola setelah rehat selama lima tahun. Saat ini, salah satu legenda dunia itu memutuskan menjadi pelatih klub Uni Emirat Arab, Al Fujairah FC. Setelah dua bulan mencari, Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) akhirnya menemukan sosok pelatih baru untuk skuat De Oranje. Bukan muka baru, sosok yang dipercaya menakhodai timnas Belanda untuk berjuang pada babak kualifikasi Piala Dunia 2018 adalah Dick Advocaat. Juventus telah memastikan diri ke Final Liga Champions 2016--2017. Bagi Nyonya Tua, langkah ke final ini merupakan yang kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Selain itu, seperti dilansir Opta Juve telah mencicipi enam kali laga pamungkas di kompetisi tertinggi Benua Biru dalam format Liga Champions. Pengumuman mengejutkan dilakukan Inter Milan. Klub berjuluk Nerazzurri itu memecat Stefano Pioli pada Selasa 9 Mei waktu Italia. Inter memecat pelatih berusia 51 tahun itu beserta para staf tekinsnya. Keputusan ini datang hanya beberapa jam setelah rumor Pioli sepakat mengambil alih jabatan pelatih Fiorentina untuk musim depan. Chelsea memastikan diri sebagai juara Liga Primer Inggris musim 2016--2017. Kepastian itu mereka dapat usai mengalahkan West Bromwich Albion (WBA) pada pekan ke-36 dengan skor minimalis 1-0, Sabtu 13 Mei dini hari WIB. Feyenoord berhasil menyegel gelar juara Eredivisie atau Liga Belanda pada pekan terakhir (pekan ke-34) setelah mengelahkan Heracles dengan skor 3-1. Kemenangan ini tak terlepas dari hattrick kapten sekaligus sang striker, Dirk Kuyt untuk menyegel gelar juara Eredivisie setelah terakhir kali melakukannya pada 18 tahun yang lalu. Musim 2016--2017 berakhir manis buat Dirk Kuyt. Sebagai kapten tim, Kuyt sukses mengantar Feyenoord meraih gelar Eredivisie usai unggul satu poin dari Ajax Amsterdam. Terasa istimewa karena trofi Eredivisie sudah tak pernah singgah ke Feyenoord sejak 1999. Juventus menorehkan hasil manis di ajang Coppa Italia 2016 -- 2017. Bianconeri keluar sebagai juara usai menundukkan Lazio 2-0 pada babak final Kamis 18 Mei dini hari WIB. Kemenangan ini membuat Juventus mengoleksi 12 gelar Coppa Italia. Selain itu, AS Monaco keluar sebagai juara Ligue 1 2016 -- 2017 usai mengalahkan Saint Etienne dengan skor 2-0, Kamis 18 Mei dini hari WIB. Kemenangan ini terasa spesial bagi Monaco. Sebab, terakhir kalinya mereka juara Ligue 1 pada 1999 -- 2000. Sebelumnya, PSG kerap mendominasi. Aksi tidak terpuji kembali terjadi di kompetisi Liga 1. Belum lama ini, penggawa PS TNI Manahati Lestusen diketahui mencekik pemain PSM Makassar, Marc Klok.Sebelumnya, ada nama Abduh Lestaluhu dan Ferdinand Sinaga yang tersandung kasus serupa. Abduh tertangkap kamera memukul kepala striker Bhayangkara FC, Thiago Furtoso dan Ferdinand memukul kepala Ivan Carlos. Kedua pemain tersebut sudah mendapatkan sanksi dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. Bayern Muenchen sukses mengalahkan Freiburg pada laga terakhir Bundesliga 2016--2017. Kemenangan ini juga menjadi hal terindah bagi Xabi Alonso dan Philip Lahm. Keduanya memutuskan laga melawan Freiburg menjadi pertandingan terakhir mereka di dunia sepak bola. Juventus memastikan diri sebagai juara Liga Serie-A Italia. Kepastian meraih scudetto didapat I Bianconeri usai membantai Crotone dengan skor 3-0 pada pekan ke-37, Minggu 21 Mei. Mahkamah Agung Spanyol menjatuhkan hukuman 21 bulan penjara untuk megabintang Barcelona, Lionel Messi. Hukuman didapat Messi karena melakukan penggelapan pajak. Manchester United sukses menjuarai Liga Europa 2016--2017. Prestasi itu mereka raih setelah menaklukkan Ajax dengan skor 2-0 pada babak final di Stadion Friends Arena, Kamis 25 Mei dini hari WIB. Arsenal meraih gelar Piala FA 2016--2017. Di final The Gunners mampu mengalahkan Chelsea dengan skor 2-1 di depan 89.472 penonton yang memadati Stadion Wembley, Sabtu 27 Mei. AS Roma sukses mengalahkan Genoa pada giornata ke-38, Senin 29 Mei dini hari WIB. I Gialorossi menang dengan skor tipis, 3-2. Laga ini sekaligus menjadi laga perpisahan Francesco Totti dengan AS Roma, satu-satunya klub profesional yang dibela Totti. Pangeran Roma masuk pada menit 54 menggantikan Mohamed Salah. (FIR)