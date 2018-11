Prediksi Arsenal vs Sporting CP: Mengantisipasi Kecepatan Leoes

Jakarta: Arsenal akan kembali bertemu Sporting Lisbon dalam laga keempat fase grup Liga Europa di Emirates Stadium, Jumat (9/11) dini hari nanti. Pada pertemuan pertama di kandang Sporting, Arsenal berhasil menang tipis 0-1 melalui Danny Welbeck.



Meski menang, Arsenal sempat kesulitan membangun serangan. Sebab pasukan bertahan tuan rumah kala itu cukup disiplin menutup ruang gerak para pemain Arsenal dari sisi sayap.

Sementara Leoes, julukan Sporting, harus bisa membatasi kesalahan individu agar tidak kembali menelan kekalahan dari The Gunners. Sporting kemungkinan besar masih memanfaatkan kekuatan sayap mereka.



Kombinasi penyerang sayap dengan bek sayap terbukti efektif menembus pertahanan Arsenal. Jika penyerang Sporting memiliki kualitas yang lebih baik, bukan tidak mungkin Arsenal akan bertekuk lutut.



Sporting kemungkinan besar sudah bisa diperkuat penyerang andalan mereka, Bas Dost. Arsenal wajib mewaspadai penyerang asal Belanda ini, pasalnya pemain 28 tahun itu sangat produktif dengan koleksi tiga gol dari empat pertandingan di Liga NOS Portugal.



Dost juga memiliki postur tubuh yang tinggi, sehingga serangan-serangan dari sayap memanfaatkan umpan silang menjadi santapan empuk mantan penyerang Wolfsburg ini. Arsenal harus fokus menjaga Dost jika ingin meraih angka penuh.



Unai Emery kemungkinan akan menahan bek sayap Arsenal agar tidak naik terlalu tinggi membantu serangan. Jika tidak, The Gunners akan kerepotan menghadapi kecepatan pemain sayap Sporting.



Meski demikian, Arsenal bisa memanfaatkan rapuhnya lini tengah Sporting. Pada pertemuan pertama, gelandang-gelandang Sporting terlihat kesulitan mengimbangi lini tengah The Gunners.



Gelandang-gelandang Leoes bermain melebar untuk mendukung serangan di sisi sayap. Hal ini membuat bek tengah Sporting mesti menjaga area yang cukup luas di lini tengah.



Proses gol tunggal Welbeck dikarenakan salah satu bek tengah Sporting harus menutup pergerakan Aubameyang yang menyambut bola di lini tengah. Karena hal itu, Sporting tinggal menyisakan satu bek tengah lain di area pertahanan sehingga ketika ia bisa dilewati, Welbeck tinggal berhadapan satu lawan satu dengan sang kiper.



Arsenal bisa memanfaatkan umpan-umpan terobosan dari lini tengah untuk menembus pertahanan Sporting. Dengan skema pressing yang menuntut garis pertahanan tinggi, lini belakang Sporting sering kali kesulitan menghadapi penyerang-penyerang yang memiliki kecepatan seperti Aubameyang, Lacazette, dan Welbeck.



Prakiraan formasi:

Arsenal (4-2-3-1): Bernd Leno; Stephan Licthsteiner, Soktratis Papasthatopoulos, Rob Holding, Sead Kolasinac; Matteo Guendouzi, Mohamed Elneny; Alex Iwobi, Aaron Ramsey, Danny Welbeck, Pierre-Emerick Aubameyang



Sporting (4-2-3-1): Ruben Ribeiro; Bruno Gaspar, Sebastian Coates, Jeremy Mathieu, Marcos Acuna; Nemanja Gudelj, Radosav Petrovic; Luis Nani, Bruno Fernandes, Fredy Montero; Bas Dost



Head to head:

25/10/2018 Sporting 0-1 Arsenal (Liga Europa)



Prediksi medcom.id:

Arsenal 55-45 Sporting Lisbon



Video: Persiapan Timnas Garuda Jelang Piala AFF 2018









(FIR)