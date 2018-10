Piala Asia U-19: Peta Persaingan dan Profil Kontestan Grup C

Jakarta: Grup C Piala Asia U-19 2018 bukan tergolong grup neraka. Namun, persaingan dalam grup tersebut tetap menarik diikuti lantaran diisi dua tim besar Asia seperti Korea Selatan dan Australia. Grup ini diprediksi akan menjadi panggung bagi kedua tim tersebut.



Jika melihat rekam jejak di turnamen Piala Asia U-19, Korea Selatan menjadi tim paling difavoritkan di Grup C. Mengingat, mereka menjadi satu-satunya tim paling berpengalaman di grup tersebut dalam hal meraih gelar.

Tak main-main, tim yang berjuluk Taegeuk Warriors tersebut mengoleksi 12 trofi di Piala Asia U-19. Trofi ke-12 didapat mereka pada 2012. Saat Piala Asia U-19 digelar di Uni Emirat Arab.



Perjalanan Korea Selatan pada babak kualifikasi Piala Asia U-19 juga menjadi salah satu bukti sahih kekuatan dan kesiapan mereka menghadapi turnamen ini. Sepanjang babak kualifikasi, mereka mampu finis sebagai juara Grup F dengan rekor kemenangan sempurna.



Sementara itu, catatan Australia di Piala Asia U-19 memang masih kalah dari Korea Selatan. Mereka sejauh ini belum pernah meraih gelar di turnamen ini. Catatan terbaik mereka adalah meraih runner-up pada 2010.



Namun, Australia tetap diperhitungkan sebagai tim kuat di Grup C. Pasalnya, tim yang berjuluk Young Socceroos tersebut juga tampil sempurna pada babak kualifikasi. Mereka juga finis sebagai juara grup dengan mencatatkan kemenangan sempurna.



Meski akan menjadi unggulan di grup C, Korea Selatan dan Australia harus mewaspadai kekuatan kedua tim lainnya seperti Yordania dan Vietnam. Rasanya bukan hal mustahil bagi kedua tim membuat kejutan di grup ini.



Kedua tim ini juga sudah membuktikan mampu tampil impresif pada babak kualifikasi. Pada babak itu, Yordania dan Vietnam sama-sama menjadi juara grup guna lolos ke babak penyisihan grup.



Namun, dari kedua tim tersebut, Vietnam harus paling diwaspadai Korsel dan Australia. Sejauh ini, mereka melakukan persiapan sangat matang demi memperkuat diri sebelum tampil di Piala Asia U-19. Tak tanggung-tanggung, mereka rela menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang, Pantai Gading, dan Uruguay di laga uji coba jelang turnamen.



Hanya saja, hasil yang mereka dapatkan belum memuaskan. Dari ketiga lawan tangguh tersebut, Vietnam hanya mampu menaklukkan Pantai Gading. Mereka sukses menang dengan skor 3-1. Sisanya, Vietnam harus puas menelan kekalahan dari Jepang (0-2) dan Uruguay (1-2).



Adapun penyisihan Grup C akan dimulai pada Jumat 19 Oktober. Sebagai partai pembuka, Vietnam akan menghadapi Yordania pada pukul 16.00 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan Korea Selatan kontra Australia pada pukul 19.00 WIB.





Profil Tim Grup C Piala Asia U-19:

-Australia

Partisipasi: 6 kali

Prestasi terbaik: Runner-up 2010

Pemain bintang: Moudi Najjar

Pelatih: Ante Milicic



-Yordania

Partisipasi: 6 kali

Prestasi terbaik: Peringkat keempat 2006

Pemain bintang: M. Almotabel

Pelatih: Ahmad Abdel



-Korea Selatan

Partisipasi: 37 kali

Prestasi terbaik: 12 kali juara

Pemain bintang: Lee Seung Woo

Pelatih: Chung Jung-Yong



-Vietnam

Partisipasi: 18 kali

Prestasi terbaik: Semifinal 2016

Pemain bintang: Nguyen Quang Hai

Pelatih: Hoang Anh Tuan





