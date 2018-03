Ukir Sejarah, Filipina Lolos ke Piala Asia untuk Pertama Kali

Manila: Timnas Filipina berhasil mengukir sejarah dengan lolos ke Piala Asia 2019 di Uni Emirat Arab. Mereka menjadi debutan dalam ajang tersebut.



Kelolosan mereka tak terlepas dari kemenangan mereka atas Tajikistan, Selasa 27 Maret malam WIB. The Azkals sebenarnya hanya butuh hasil imbang untuk bisa mencicipi Piala Asia pertama mereka. Mereka pun akhirnya bisa lolos secara dramatis.

Tampil di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina tampil menekan sejak awal laga. Akan tetapi, mereka justru tertinggal terlebih dahulu pada menit ke-64 lewat gol Nazarov Akhtam.



Tekanan semakin kencang dilancarkan anak asuh Thomas Dooley untuk memaksakan gol penyama kedudukan. Hasilnya mereka petik pada menit ke-74. Kevin Ingreso berhasil mencetak gol dan membuat asa lolos menjadi terbuka.



Filipina memastikan tiket ke Piala Asia 2019 setelah kapten Phil Younghusband mencetak gol pada menit ke-90+1 lewat titik penalti. Skor 2-1 bertahan sampai akhir dan membawa The Azkals untuk pertama kali merasakan ajang Piala Asia.



Mereka lolos sebagai tim terbaik di kualifikasi putaran ketiga Grup F. Filipina mengumpulkan 12 poin dari enam kali main dan ditemani Yaman yang finis sebagai runner-up.





FT: PHI ???????? 2 - 1 TJK ????????



The Philippines confirm their place in the #AsianCup2019 after a victory at home against Tajikistan! #ACQ2019 pic.twitter.com/13NIPUILrU