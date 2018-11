Babak I: Gol Dianulir, Timnas Indonesia Tertinggal dari Singapura

Singapura: Timnas Indonesia untuk sementara tertinggal 1-0 dari tuan rumah Singapura pada laga pertama Grub B Piala AFF, Jumat 9 November. Gol tuan rumah dicetak oleh Harris Harun.



Tampil di National Stadium, kandang Singapura, Indonesia mengambil alih inisiatif serangan. Mengandalkan Febri Hariyadi dan Irfan Jaya di sisi sayap, Indonesia coba membongkar barisan pertahanan Singapura.

Pada menit ke-16, Indonesia punya peluang emas membuka keunggulan. Sebuah umpan tarik yang dilepaskan Stefano Lilipaly dari sisi gawang, coba dihalau bek Singapura. Sayang, bola hanya membentur mistar gawang Singapura.



Hingga pertengahan babak pertama Indonesia masih mendominasi penguasaan bola. Akan tetapi, Beto dan kawan-kawan masih kesulitan menembus sepertiga akhir permainan tuan rumah.



Singapura mulai keluar dari tekanan Indonesia. Beberapa kali percobaan yang dilakukan Shakir Hamzah sempat merepotkan pertahanan Indonesia.



Petaka bagi Indonesia datang pada menit ke-36. Harris Harun sukses membobol gawang Andritany usai memanfaatkan bola liar di kotak penalti.



Indonesia sejatinya langsung memberikan respons tiga menit berselang. Umpan Irfan Jaya berhasil disambut Lilipaly untuk menggetarkan gawang Hasan Sunny.



Apes bagi Indonesia, gol tersebut dianulir wasit yang menilai Irfan berada dalam posisi offside saat menerima umpan Evan Dimas. Padahal, dalam tayangan ulang Irfan Jaya terlihat masih berada dalam posisi on side (sejajar dengan pemain Singapura). Skor 1-0 untuk keunggulan Singapura pun bertahan hingga turun minum.



Susunan pemain Singapura vs Indonesia:



Singapura: Hassan Abdullah Sunny; Muhammad Shakir Hamzah, Muhammad Zulqarnae Suziman, Muhammad Faris Ramli, Muhammad Yasir Hanapi, Muhammad Izzdin Shafie, Harris Harun, Irfan Fandi, Ikhsan Fandi Ahman, Muhammad Safuwan Baharudin, Gabriel Quak



Indonesia: Andritany Ardhiyasa; Putu Gede, Zulfiandi, Evan Dimas, Alberto Goncalves, Stefano Lilipaly, Febri Hariyadi, Rizki Pora, Ricky Fajrin, Irfan Jaya, Hansamu Yama.



