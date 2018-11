Profil Timnas Thailand: Ingin Hattrick Juara

Dalam dua edisi terakhir, Thailand berhasil menjuarai Piala AFF. Pada gelaran kali ini, mereka bertekad untuk melanjutkan dominasi sekaligus mencetak hattrick juara.



Sudah tak terbantahkan lagi jika Thailand merupakan Raja Asia Tenggara. Predikat itu bisa tergambar dengan koleksi gelar juara AFF mereka yang sudah mencapai lima kali (tim terbanyak yang memenangkan gelar) dalam 11 kali berpartisipasi.

Sepanjang 11 edisi tersebut, Thailand berhasil juara pada 1996, 2000, dan 2002. Ketika itu mereka mengandalkan pemain-pemain seperti Kiatisuk 'Zico' Senamuang, Worrawoot Srimaka, dan Natee Thongsookkaew.



Namun, era kejayaan Thailand seakan tak stabil dalam lima edisi berikutnya. Tepatnya pada periode 2004 hingga 2012. Prestasi mereka hanya tiga kali runner up. Federasi Sepak Bola Thailand (FAT) pun berbenah.



Salah satunya memercayakan Zico untuk menjadi pelatih dan memanggil para pemain muda seperti Chanathip Songkrasin dan Kawin Thamsatchanan. Serta adanya kehadiran Teerasil Dangda Tristan Do di skuat edisi 2016.



Alhasil, Kiatisuk mampu membuat Thailand kembali merajai Asia Tenggara. Tim berjuluk The War Elephants itu berhasil merebut juara Piala AFF 2014 usai mengalahkan Malaysia dan pada 2016 saat menundukkan Indonesia.



Khusus bagi Kiatisuk, membawa Thailand juara Piala AFF 2014 dan 2016 menjadikannya sosok pertama yang berhasil meraih juara di turnamen terbaik Asia Tenggara ini, baik itu sebagai pemain dan maupun sebagai pelatih.



Era Baru The War Elephants

Di tengah kesuksesannya melatih Thailand, Kiatisuk malah mundur dari pekerjaannya. Posisinya tersebut digantikan Milovan Rajevac asal Serbia pada April 2017.



Cukup aneh memang, sebab selama ini FAT kerap menunjuk pelatih dari Brasil, Jerman, atau pun Inggris. Meski begitu, pria kelahiran Yugoslavia ini bukan sosok asing dalam dunia kepelatihan.





Milovan Rajevac (Foto: AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA)



Rajevac punya riwayat yang bagus. Selama menjadi nakhoda sebuah tim, prestasi terbaiknya adalah membawa Ghana lolos ke perempat final Piala Dunia 2010.



Selain itu, ia juga sempat membesut beberapa klub Eropa, seperti Malmo (Swedia), Red Star Belgrade (Serbia). Serta salah satu klub besar Asia, Al Ahli.



Kini Rajevac mencoba menguji kapasitasnya untuk bisa membawa Thailand mempertahankan juara Piala AFF. Dia merasa percaya diri kalau target hattrick juara bisa dilakukan oleh Tim Gajah Putih.



"Hal itu mempengaruhi kami karena Thailand adalah favorit. Di level Asia Tenggara, Thailand mungkin adalah tim terbaik dan bagi para pemain, turnamen ini seharusnya mudah karena mereka mendominasi di level ini." kata Rajevac



Seakan ingin menguji kapasitasnya, Rajevac juga tak sungkan untuk meninggalkan para pemain senior dan berpengalaman. Sebut saja, Chanathip Songkrasin atau Tristan Do tak dipanggil oleh pelatih berusia 64 tahun itu.



Selain itu para pemain yang berkiprah di luar negeri juga tak dipanggilnya. Rajevac lebih memaksimalkan talenta para pemain mudanya yang bermain di klub lokal. Seperti Buriram United dan Bangkok United.



Pokkhao Anan

Tak adanya pemain seperti Chanatip atau Teerasil Dangda membuat Anan menjadi tumpuan Thailand. Pemain 26 tahun ini memulai kariernya di Thai Honda pada 2009--2010.



Di level timnas, Anan sudah menghiasi skuat muda Thailand U-19. Setahun berselang, pemain Bangkok United ini juga memperkuat Thailand U-23. Berkat keahliannya mengawal lini tengah, Anan pun langsung dipanggil timnas Thailand senior pada 2011.



Anan juga bukan pemain asing buat gawang Indonesia. Ia menjadi salah satu pembobol gawang Kurnia Meiga saat menaklukkan Merah Putih pada ajang SEA Games 2013. Ketika itu ia membawa Thailand meraih medali emas cabang olahraga sepak bola kala itu.



Julukan: War Elephant (Changsuek)

Partisipasi: 11 kali

Prestasi: Lima Kali Juara (rekor)

Pemain Bintang: Pokkhao Anan

Pelatih: Milovan Rajevac



Skuat Timnas Thailand

Kiper: Sivarak Tedsungnoen, Chatchai Budprom, Saranon Anuin



Bek: Kevin Deeromram, Pansa Hemviboon, Manuel Bihr, Charlermpong Kerdkaew, Suphan Thongsong, Philip Roller, Mika Chunounsee, Karrakot Wiriya-Udomsiri



Gelandang: Tanaboon Kesarat, Pakorn Prempak, Pokkhao Anan, Sanrawat Dechmitr, Sumanya Purisai, Mongkol Tossakrai, Thitipan Puangchan, Sasalak Haiprakhon, Nurul Sriyankem



Striker: Supachai Jaided, Adisak Kraisorn, Chayanan Pombuppha



