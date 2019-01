Bungkam Kirgizstan, Korea Selatan Tempel Tiongkok

Korea Selatan hanya mampu menang tipis atas Kirgizstan. Berkat hasil ini, mereka sukses menempel Tiongkok yang memuncaki grup C.



Al-Ain: Korea Selatang berhasil menang tipis 0-1 atas Kirgizstan dalam pertandingan kedua babak grup Piala Asia 2019, Jumat, 11 Januari, malam. Gol tunggal Kim Min Jae membawa Taeguk Warriors menempel Tiongkok yang memuncaki grup C.

Korsel mendominasi laga dengan 73 persen penguasaan bola. Mereka juga melepaskan 17 tembakan dengan enam yang akurat.



Sedangkan Kirgizstan hanya mampu mencatatkan satu tendangan tepat sasaran dari 10 tendangan yang mereka lepaskan.



Pertahanan berlapis Kirgizstan sempat membuat Korsel kesulitan. Mereka dibuat frustrasi setelah beberapa peluang mereka dimentahkan oleh barisan pertahanan Kirgizstan.



Namun, pertahanan Kirgizstan akhirnya runtuh pada menit ke-41. Mendapat umpan sepak pojok Hong Chul, Kim Min Jae sukses menggetarkan jalan Kirgizstan lewat tandukannya.

Unggul satu gol belum membuat Lee Chung Yong dan kawan-kawan puas. Mereka terus menekan pertahanan Kirgizstan.Sayangnya usaha mereka gagal membuahkan hasil dan skor 0-1 bertahan hingga akhir laga. Berkat kemenangan ini, Korsel menempel ketat Tiongkok yang memuncaki grup C dengan enam poin dari dua pertandingan, namun Negeri Tirai Bambu unggul selisih gol.Di laga selanjutnya, kedua tim akan bertarung untuk memperebutkan tempat pertama. Pemuncak klasemen akan lolos otomatis ke babak gugur, sedangkan runner up akan berlaga di babak play off untuk menentukan empat tim yang akan melaju ke babak selanjutnya.