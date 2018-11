Piala Asia U-19: Hajar Jepang, Arab Saudi Tantang Korsel di Final

Jakarta: Timnas Arab Saudi U-19 memastikan diri melaju ke babak final Piala Asia U-19 2018. Hal itu dipastikan usai mereka mengalahkan Timnas Jepang U-19 pada babak semifinal yang digelar Kamis 1 November.



Aroma dendam mewarnai duel kedua tim di Stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat. Arab Saudi berambisi membalaskan kekalahan menyakitkan dari Jepang di final Piala U-19 dua tahun lalu. Kala itu, Arab Saudi dipaksa menyerah lewat drama adu penalti.

Arab membuat start manis pada babak pertama. Secara mengejutkan, The Green Falcons mampu unggul 2-0 saat turun minum. Dari segi penguasaan bola, Arab juga lebih unggul.

The line-ups are out between Japan ???????? v Saudi Arabia ????????!



