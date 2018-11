PSSI Sudah Jual Tiket Timnas Kontra Thailand dan Filipina

Jakarta: Indonesia akan menghadapi Thailand dan Filipina pada laga selanjutnya di Grup B Piala AFF 2018. Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah menjual tiket untuk kedua laga tersebut yang digelar pada 17 dan 25 November.



Deputi Bisnis dan Kesekjenan PSSI, Marsal Masita mengatakan pihaknya sudah menjual tiket untuk laga tandang dan kandang tersebut mulai dijual hari ini, Selasa 13 November.

"Ya, kita sudah mulai jual, biar enggak terlalu banyak antre karena kemungkinan bakal banyak," kata Marsal saat ditemui di loket penjualan tiket laga Indonesia kontra Timor Leste di Blok S, Jakarta Selatan, Selasa (13/11/2018).



Untuk laga kontra Thailand, PSSI diberikan jatah sebanyak 3.200 lembar tiket. Sedangkan lawan Filipina, PSSI akan menjual 65 ribu lembar tiket kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta.



"Sudah ada (yang membeli tiket laga kontrak Thailand dan Filipina). Untuk FIlipina baru 2000-an, kalau Thailand baru 100-an," terang Marsal.



"Indikator saya, akreditasi media melompat jadi 100-an. Tiba-tiba media antusias karena ada Sven-Goran Eriksson, jadi kita anisipasi buka dari awal (tiket kontra Thailand dan Filipina) per hari ini," pungkasnya.



Indonesia akan menghadapi Thailand pada laga ketiga Piala AFF 2018 di Stadion Rajamangala, Bangkok. Selanjutnya, Indonesia akan menjamu Filipina di SUGBK pada 25 November.



Harga tiket:



Indonesia vs Thailand (Tandang):

Kategori 1 Rp300.000

Kategori 2 Rp200.000



Indonesia vs Filipina (Kandang):

Kategori 3 (tribun atas) Rp50.000

Kategori 2 (belakang gawang) Rp100.000

Kategori 1 (tribun bawah) Rp200.000

VIP Timur Rp400.000

VIP Barat Rp500.000

Kategori 1 (pintu zona 2 suporter lawan) Rp200.000





