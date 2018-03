Prediksi Ropan: Saatnya Liverpool Bangkit, Napoli Kejar Juventus

Jakarta: Hanya empat partai di Liga Primer Inggris yang dimainkan akhir pekan ini, karena tujuh tim lainnya harus berkonsentrasi melakoni laga babak perempat final FA. Satunya-satunya tim papan atas yang akan tampil adalah Liverpool, sedangkan pimpinan klasemen Manchester City harus menunda pertandingannya melawan Brighton, mengingat tim asuhan Chris Hughton terlibat dalam duel melawan Manchester United di Piala FA.



Sementara di Seri A Italia, persaingan Juventus dan Napoli semakin panas setelah Gonzalo Higuain dan kawan-kawan mengambil alih pimpinan klasemen dari tangan Napoli. Marek Hamsik dan kawan-kawan akan mengejar Juventus di sisa sepuluh laga ke depan. Di La Liga Spanyol, Barcelona tampaknya sulit dikejar Atletico Madrid jika melihat performa yang konsisten dari Lionel Messi dan kawan-kawan.

Liverpool yang sementara turun ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Primer Inggris, akan memanfaatkan kesempatan untuk kembali menggeser Tottenham Hotspur diurutan ketiga, saat pasukan Juergen Klopp menjamu Watford di Stadion Anfield, Sabtu ini. Dengan rekor Liverpool yang tak terkalahkan jika main di kandangnya pada musim ini, sepertinya tiga angka bisa mereka raih. Tidak ada yang meragukan kemampuan Liverpool, apalagi jika kita melihat ketajaman lini serang mereka melalui Mohamed Salah, Roberto Firmino dan Sadio Mane yang jika digabung ketiga pemain ini telah mencetak 45 gol dari total 68 gol yang diciptakan "The Reds" dalam 30 pertandingan.



Dalam empat laga terakhir Liverpool tak terkalahkan melawan Watford, walau dipertemuan pertama musim ini Trooy Deeney dan kawan-kawan mampu menahan imbang Liverpool 3-3, namun bermain di Anfield terlalu sulit buat Watford untuk menghindar dari kekalahan. Klopp akan menyuruh tim asuhannya langsung keluar menyerang sejak menit awal dengan "gegen pressing-nya" yang jadi andalan Liverpool.

Pasar taruhan menempatkan Liverpool dengan keunggulan 0:2, yang menggambarkan bahwa Asian bookie atau Willian Hill sangat yakin dengan kemampuan Liverpool untuk bisa mencetak paling sesikit dua gol dan kemungkinannya adalah seliish tiga gol. Memang terlalu tinggi memberi dua bola terhadap Watford, dan masih lebih baik anda coba menahan diri untuk memilih Watford. Artinya tidak akan terjadi hujan gol jika lini belakang Watford bermain disiplin.Sementara di ajang Piala FA, Manchester United kini mengalihkan konsentrasinya untuk meraih trofi satu-satunya yang tersisa, yang bisa mereka raih setelah gagal di Liga Champions. Romelu Lukaku dan kawan-kawan akan menjamu Brighton & Hove Albion di Stadion Old Trafford, Sabtu. Bermain di kandang dengan kualitas yang dimiliki Manchester United, rasanya tim asuhan Jose Mourinho bisa mengtasi Brighton.Tapi "The Red Devils" tetap harus berhati-hati karena Brighton akan termotivasi untuk mengalahkan Manchester United, ketika tim asuhan Chris Hughton itu datang sebagai tim "underdog". Bermain tanpa beban akan memberikan kenyaman buat Brighton untuk membuat kejutan di babak perempat dinal Piala FA. Bursa taruhan jelas menjagokan Manchester United dengan 0 : 1 1/2. Lewat persentase 60-40, masih bisa memilih Manchester United menang dengan selisih dua gol.Dalam duel perempat final Piala FA lainnya, Tottenham Hotspur harus keluar kandang untuk menuju Stadion Liberty menghadapi tuan rumah Swansea. Spurs datang tanpa membawa striker terbaiknya Harry Kane yang mengalami cedera. Namun ini tak akan jadi masalah bagi Spurs, mengingat tim asuhan Mauricio Pocchettino itu masih memiliki ujung tombak Fernando Llorente. Dibantu tiga gelandang serang seperti Dele Alli, Christian Eriksen dan Son Heung-Min, ketajaman lini serang Spurs tak diragukan.Hanya saja Jan Vertonghen dan kawan-kawan tetap harus mewaspadai "The Swans" yang selalu tampil bagus bila menjamu tim papan atas. Liverpool dan Arsenal adalah dua tim dari kelompok "The Big Six" yang mereka kalahkan di Liberty. Spurs memberi voor balik 1 bola terhadap Swansea. Ini wajar, dan anda bisa pegang Spurs untuk memenangi laga ini dengan selisih dua gol.Di Seri A, Juventus yang kini sudah berada di puncak klasemen, akan berusaha untuk mempertahankan posisinya itu saat tim asuhan Massimiliano Allegri berkunjung ke kandang SPAL yang bermarkas di Stadion Paolo Mazza. Duel yang akan dimainkan Minggu dinihari WIB tersebut, diperkirakan akan dilalui oleh Gianluigi Buffon dan kawan-kawan dengan mudah.SPAL yang musim ini kalah dua kali dari Juventus, tengah dalam kondisi tidak baik dan terpuruk ke posisi 17 klasemen. Bisa diterima jika kemudian pasar taruhan menjagokan Juventus dengan memberi 0 : 1 1/4. Juventus butuh dua gol untuk menang dan itu tidak sulit bagi Gonzalo Higuain maupun Paolo Dybala untuk mempersembahkan gol dalam pertandingan di pekan ke-29.Sementara rival terberat Juventus dalam perburuan gelar juara musim ini yakni Napoli, akan terus menekan Juventus jika mereka mampu mengalahkan Genoa di kandangnya. Genoa yang berada diurutan ke-13, tak boleh dipandang sebelah mata oleh Napoli.Tim asuhan Davide Ballardini itu bisa memberikan kejutan di Stadion San Paolo. Jika Napoli bermain normal seperti ketika mereka mengalahkan Genoa 2-0 musim lalu, maka tiga poin dengan mudah diperoleh Jose Callejon dan kawan-kawan. Pasar taruhan memberi angka tinggi dengan 0:1 3/4 untuk Napoli. Tim asuhan Maurizio Sarri bisa menang dua gol.Di La Liga Spanyol, pimpinan klasemen FC Barcelona diperkirakan tidak akan menemui hambatan tatkala mereka menjamu Athletic Bilbao di Camp Nou. Dengan performa yang sangat konsisten dari satu pekan ke pekan berikutnya, pasukan Ernesto Valverde itu terus menjaga jaraknya dengan Atlerico Madrid yang berada diperingkat kedua dengan selisih delapan angka.Atletico terus menekan Barcelona, namun terlalu sulit untuk dapat melampaui tim dari Catalan tersebut. Bursa taruhan menjagokan Lionel Messi dan kawan-kawan 0:2 1/4. Barcelona harus menang tiga gol tanpa balas untuk dapat mengalahkan pasar. Jika bersabar untuk menahan Bilbao sebenarnya masih bisa. Artinya, Barcelona mungkin menang tapi hanya dengan dua gol saja, maka Bilbao yang sukses di pasar taruhan.Juara bertahan Real Madrid jumpa "kuda hitam" Girona di Santiago Bernabeu. Tak mudah mengalahkan Girona, apalagi dalam duel pertama musim ini Girona menang 2-1 atas Real Madrid. Untuk tetap bertahan diperingkat ketiga klasemen La Liga, ridak ada jalan lain bagi Cristiano Ronaldo selain memukul Girona sekaligus sebagai pembalasan atas kekalahan mereka pada 29 Oktober 2017 di kandang Girona.Madrid hanya terpaut satu poin di atas Valencia yang membuntuti mereka di peringkat keempat. Jkka Madrid gagal mendapatkan kemenangan dari Girona, maka posisi mereka bisa diambil oleh Valencia. Apalagi Valencia bermain lebih dulu pada Sabtu ini melawan Alaves, maka peluangnya sangat terbuka untuk mendulang tiga poin. Setidaknya mereka bisa menggangu konsentrasi Madrid yang baru akan turun lapangan pada hari Minggu. Bursa taruhan memilih Madrid dengan melepas 0:2 1/4. Anda boleh menahan Girona, karena jntuk menang tiga gol sepertinya berat. Madrid pasti menang tapi tidak dengan jumlah gol yang besar.Liverpool vs Watford 60-40Stoke vs Everton 50-50Huddersfield vs Crystal Palace 55-45Bournemouth vs West Bromwich Albion 55-45Manchester United vs Brighton 60-40Swansea vs Tottenham 40-60Leicester vs Chelsea 50-50Wigan vs Southampton 50-50Udinese vs Sassuolo 55-45SPAL vs Juventus 40-60Sampdoria vs Inter Milan 50-50Crotone vs AS Roma 40-60Verona vs Atalanta 55-45Benevento vs Cagliari 55-45AC Milan vs Chievo 60-40Torino vs Fiorentina 55-45Napoli vs Genoa 60-40Lazio vs Bologna 60-40Deportivo La Voruna vs Las Palmas 55-45Valencia vs Alaves 60-40Real Sociedad vs Getafe 55-45Betis vs Espanyol 50-50Leganes vs Sevilla 45-55Barcelona vs Balbao 60-40Villarreal vs Atletico Madrid 45-55Celta Vigo vs Malaga 60-40Real Madrid vs Girona 55-45(REN)