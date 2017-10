Pirlo Konfirmasi Pensiun pada Akhir 2017

Metrotvnews.com, New York: Tahun 2017 menjadi periode terakhir Andrea Pirlo berkarier sebagai pesepak bola. Gelandang asal Italia tersebut memutuskan akan pensiun setelah kontraknya di New York City berakhir pada Desember 2017.



Pirlo mengaku keputusan tersebut diambil lantaran kondisi fisiknya yang sudah menurun. Ia mengaku sudah tidak mampu mengikuti tempo latihan atau pun tampil di pertandingan secara intens.

"Anda baru saja menyadari waktunya telah tiba. Anda memiliki fisik setiap hari, Anda tidak bisa mengikuti latihan seperti yang Anda inginkan karena Anda akan mengalami penurunan," ujar Pirlo.



"Di usia saya saat ini sudah cukup. Anda tidak bisa memaksakan terus bermain hingga usia 50. Saya akan melakukan beraktivitas lain," sambungnya.



Ucapan Pirlo mengenai kondisi fisiknya memang benar. Musim ini, Pirlo jarang mendapat kesempatan tampil bersama New York karena mengalami cedera lutut. Sejauh ini, Pirlo baru mengoleksi 15 penampilan bersama New York pada musim ini.



Sedangkan musim lalu, Pirlo banyak kesempatan tampil bersama New York. Total, ia mengoleksi 32 penampilan dan mencetak satu gol di Liga Amerika Serikat (MLS).



Sebelum bergabung dengan New York City, Pirlo sudah membela sejumlah klub top di Italia. Di antaranya adalah Inter Milan, AC Milan, dan Juventus.



Total, ada 16 gelar yang ia raih selama berkarier di level klub. Enam di antaranya merupakan gelar Liga Serie-A Italia yang didapatnya bersama Milan (2 gelar) dan Juventus (4 gelar).



Selain itu, Pirlo juga sukses membuat 116 penampilan selama 14 tahun memperkuat timnas Italia. Dalam periode itu, ia juga sukses membantu Gli Azzurri meraih gelar Piala Dunia 2006. (Soccerway)





(PAT)