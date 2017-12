Hasil Lengkap Pertandingan Sepak Bola Malam Hingga Dini Hari Tadi

Jakarta: Sejumlah liga top Eropa pada Sabtu 17 Desember malam hari hingga Minggu 17 Desember dini hari tadi telah rampung digelar. Dari keseluruhan hasil, nyaris seluruh klub besar sukses meraih kemenangan.



Arsenal, Chelsea, dan Manchester City menjadi tiga tim yang berhasil meraih kemenangan saat melakoni pertandingan pekan ke-18 Liga Primer Inggris.

The Gunners sukses menundukkan Newcastle dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol kemenangan tersebut dicetak oleh Mesut Oezil.



Dengan kemenangan tersebut, Arsenal kembali bergabung ke empat besar. Mereka kini berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan mengoleksi 33 poin dan unggul satu poin dari Burnley yang berada di peringkat kelima.



Sementara itu, Chelsea juga mampu memetik satu angka usai betandang ke markas Southampton. Pada laga tersebut, The Blues meraih kemenangan dengan skor 1-0.



Tambahan tiga angka membuat Chelsea menempel posisi Manchester United yang berada di peringkat kedua. Kini, Chelsea memiliki koleksi poin yang sama dengan United, yakni 38 poin.



Kemenangan juga dirasakan City saat menghadapi Tottenham Hotspur. Tak tanggung-tanggung, The Citizens sukses melumatSpurs dengan skor telak 4-1. Hasil positif ini juga membuat mereka semakin kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan 14 poin dari United.



Beralih ke Liga Serie-A. Napoli dan AS Roma sukses memetik angka penuh pada pekan ke-17. Partenopei mengalahkan Torino dengan skor 3-1, sedangkan Roma meraih kemenangan atas Cagliari dengan skor 1-0.



Berbeda dengan kedua klub tersebut, tim unggulan Serie-A lainnya, Inter Milan harus menelan kekalahan dari Udinese dengan skor 1-3. Pahitnya, I Nerazzurri harus menerima kekalahan tersebut di markas sendiri.



Di kompetisi Bundesliga 1 Jerman, dua klub raksasa Bayern Muenchen dan Borussia Dortmund berhasil memetik angka penuh. Muenchen sukses meraih kemenangan di markas Stuttgart dengan skor 1-0. Sementara itu, Dortmund menang atas Hoffenheim dengan skor 2-1 di Signal Iduna Park.



Sukacita juga dirasakan tim raksasa Spanyol, Real Madrid. Mereka sukses menjuarai Piala Dunia Antarklub usai mengalahkan Gremio dengan skor 1-0 di babak final.





Berikut hasil lengkap pertandingan liga top Eropa pada malam hari dan dini hari tadi:



Liga Primer Inggris (Matchday ke-18)

Leicester City 0-3 Crystal Palace

Arsenal 1-0 Newcastle United

Brighton & Hove Albion 0-0 Burnley

Chelsea 1-0 Southampton

Watford 1-4 Huddersfield Town

Stoke City 0-3 West Ham United

Manchester City 4-1 Tottenham Hotspur



Liga Serie-A Italia (Giornata ke-17)

Inter Milan 1-3 Udinese

Torino 1-3 Napoli

AS Roma 1-0 Cagliari



La Liga Spanyol (Jornada ke-16)

Athletic Bilbao 0-0 Real Sociedad

Eibar 2-1 Valencia

Atletico Madrid 1-0 Deportivo Alaves



Bundesliga 1 Jerman (Spieltag ke-17)

Koeln 1-0 Wolfsburg

Werder Bremen 2-2 Mainz 05

Eintracht Frankfurt 2-2 Schalke 04

Augsburg 3-3 Freiburg

Stuttgart 0-1 Bayern Muenchen

Borussia Dortmund 2-1 Hoffenheim



Ligue 1 Prancis (Pekan ke-18)

Stade Rennais 1-4 Paris Saint-Germain

Caen 0-0 Avant Guingamp

Dijon 3-0 Lille

Montpellier 1-3 Metz

Strasbourg 2-1 Toulouse

Troyes 1-0 Amiens



Piala Dunia Antarklub (Final)

Real Madrid 1-0 Gremio





