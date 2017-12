Asa Messi di Piala Dunia 2018

Jakarta: Lionel Messi tak sabar tampil di Piala Dunia 2018. Dia percaya Tim Tango tampil lebih kuat di Rusia.



Argentina nyaris gagal lolos ke Piala Dunia. Namun, Argentina mampu tampil impresif saat mengalahkan Ekuador pada Kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Kemenangan itu membuat Argentina terhindar dari mimpi buruk gagal mentas di Piala Dunia.

Kala itu, Argentina yang dituntut wajib menang tancap gas sejak awal pertandingan. Meski sempat tertinggal, akhirnya Messi menciptakan hattrick pada menit 12, 20, dan 62.



Saat ini, Argentina tergabung di Grup D bersama Kroasia, Islandia, dan Nigeria. Argentina langsung berjumpa dengan negara debutan Islandia. Lalu dilanjutkan bersua Kroasia dan terakhir Nigeria.

"Kami akan berada dalam kondisi yang bagus saat kami tiba di sana karena kami masih terus berkembang," ujar Messi kepada FIFA.com dikutip The States Man, Kamis 14 Desember 2017."Kami harus melewati pertandingan yang tidak diduga, karena sebelumnya kami menghadapi Venezuela dan Peru yang seharusnya bisa kami lewati dengan mudah," sambungnya.Messi kian percaya diri lantaran kehadiran pelatih Jorge Sampaoli. Menurutnya, Sampaoli mengerti dengan keresahan para pemain Argentina."Kami sudah melalui empat pertandingan kompetitif bersama Sampaoli. Namun, Timnas Argentina sudah banyak berubah setelah pertandingan melawan Ekuador. Kami akan terus bertumbuh dan menyingkirkan semua ketegangan untuk mencapai tujuan kita," tutur Messi.Argentina punya catatan oke di Piala Dunia. Tercatat, Argentina sudah dua kali juara Piala Dunia yakni pada 1978 dan 1982. Lalu, Argentina sudah tiga kali keluar sebagai runner up. (The States Man)(ASM)